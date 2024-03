Dove vedere E3 Saxo Classic 2024 diretta tv in chiaro e streaming live

Il grande ciclismo internazionale sbarca in Belgio con le classiche del nord e del pavé, ecco dove vedere la E3 Saxo Classic 2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Grande attesa per tutti gli specialisti delle corse sulle pietre del nord.

Ecco dove vedere la E3 Saxo classic 2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si correrà venerdi 22 marzo 2024 con partenza e arrivo nella cittadina belga di Harelbeke. Si tratta di un appuntamento del calendario internazionale ciclistico UCI con categoria 1.WT, massimo livello delle corse ciclistiche di un giorno.

Partenza e arrivo da Harelbeke ed in mezzo 207 chilometri di battaglia su pietre e muri del nord Europa. Si tratta di un test importantissimo per quanto riguarda la preparazione alla seconda monumento stagionale del Giro delle Fiandre. Saranno sedici i muri che il gruppo dovrà superare sul percorso intervallati da ben nove tratti in pavé che renderanno ancor più selettivo il percorso. Una gara che molto presumibilmente si chiuderà con uno sprint a ranghi ridottissimi ma che potrebbe vedere anche l'arrivo di un corridore in solitario. Le ultime due stagione hanno premiato Wout Van Aert (in foto) che troverà sul suo cammino il campione del mondo Mathieu Van Der Poel che cercherà di frapporsi tra il belga della Visma e il tris di vittorie.

Dove vedere E3 Classic in tv e streaming

La E3 Saxo Classic 2024 si correrà venerdi 22 marzo 2024 con partenza e arrivo nella cittadina belga di Harelbeke. Sarà possibile seguire l'appuntamento in diretta televisiva su Eurosport 2 dalle ore 14:00 e fino alla conclusione dell'evento. La gara si corre in contemporanea ad un altro appuntamento ciclistico di prim'ordine: ecco dove vedere Catalunya 2024.

La gara sarà trasmessa anche in streaming live su Sky GO e NOW TV, canali che trasmettono solitamente le dirette di Eurosport. Si tratta di servizi in abbonamento ed è necessario scaricare l'App su un qualsiasi dispositivo mobile.

Dove vedere E3 classic: il bis di Van Aert nel 2023