Dove vedere Milano-Torino 2024, diretta tv in chiaro e streaming gratis

Continuano le classiche di primavera del ciclismo ed il percorso che porterà tutto il gruppo verso le più importanti gare del panorama internazionale, ecco dove vedere la Milano-Torino 2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live.

Scopriamo dove vedere la Milano-Torino 2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La più antica corsa ciclistica italiana si correrà mercoledi 13 marzo 2024 con partenza da Rho e arrivo a Salassa in provincia di Torino. Si tratta di una corsa inserita all'interno del calendario ciclistico internazionale UCI con categoria 1.Pro

La Milano-Torino 2024 arriva alla sua edizione numero 105, ma si tratta della corsa più antica che si corre in Italia. La prima edizione infatti risale al 1876 quando a vincere fu Paolo Magretti davanti a Carlo Ricci Gariboldi e Bartolomeo Balbiani. Il recordman di questa corsa è l'indimenticato e indimenticabile Costante Girardengo che ha trionfato per ben 5 volte. Una corsa che negli ultimi anni ha alternato il suo percorso trasformandosi all'occorrenza in un appuntamento per velocisti oppure per scalatori. Tutto è dipeso dal fatto che il traguardo a volte è stato messo all'apice della salita di Superga ed altre invece al termine di discese mozzafiato che hanno favorito il rientro dei velocisti.

Dove vedere Milano-Torino 2024

La Milano-Torino 2024 si correrà mercoledi 13 marzo 2024 con partenza da Rho in provincia di Milano. Sarà possibile vedere la gara in diretta televisiva su Eurosport 2 a partire dalle ore 14:20 e fino al termine della corsa. Ancora non è sicura la trasmissione della gara in diretta televisiva in chiaro sulle reti nazionali della Rai.

La gara sarà trasmessa anche in streaming sulle applicazioni di Sky e NOW TV che trasmettono regolarmente i programmi di Eurosport. E' necessario essere abbonati al servizio e scaricare le App su un qualsiasi dispositivo mobile.

Dove vedere Milano-Torino 2024: lo scorso anno volatona generale

Ruote veloci protagoniste nelle ultime due edizioni vinte rispettivamente da Mark Cavendish nel 2022 e da Arvid De Kleijn lo scorso anno. Quest'anno ci sarà un tracciato nuovo che si presta a diverse interpretazioni, rendendo la Milano-Torino 2024 apertissima ed incerta.