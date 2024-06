Dove vedere Tirreno-Adriatico 2024 diretta tv e streaming live: RaiSport, Sky o Eurosport?

La Tirreno-Adriatico p uno dei primissimi appuntamenti della stagione ciclistica, in programma da lunedì 4 marzo fino a domenica 10 marzo. L'evento sarà trasmesso in diretta tv e streaming e sarà possibile vedere la Tirreno-Adriatico su più piattaforme.

Ecco dove vedere Tirreno-Adriatico 2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live, tutti i modi per seguire l'importantissima corsa a tappe di una settimana italiana. Un appuntamento che prenderà il via lunedi 4 marzo con la tradizionale cronometro individuale di Lido di Camaiore per concludersi una settimana dopo a San Benedetto del Tronto. La gara è inserita all'interno del calendario ciclistico internazionale UCI con la categoria 2.WT, massima espressione del ciclismo mondiale.

Dopo il Laigueglia e la Strade Bianche toccherà alla "Corsa dei due Mari" portare avanti il ricco calendario di gare italiane del ciclismo. Molto atteso Filippo Ganna che punta a vittorie di tappa e alla prima maglia di leader. C'è grande attesa anche per la presenza di molti big delle due ruote ed in particolare per Jonas Vingegaard che torna in Italia a distanza di due anni. Il vincitore degli ultimi due Tour de France porta avanti la sua preparazione sulle strade italiane dopo aver iniziato al meglio la stagione in Spagna dove ha strapazzato la concorrenza sulle strade del "Gran Camino".

Dove vedere Tirreno-Adriatico 2024 in tv e streaming

La Tirreno-Adriatico 2024 si disputerà sulle strade italiane dal 4 marzo fino al 10 marzo compresi. Sarà possibile vedere la corsa tutti i giorni su Eurosport 2 a partire dalle ore 13:00 e fino alla conclusione di ogni singola tappa. La corsa sarà visibile anche in diretta tv in chiaro su Rai 2 a partire dalle ore 15:00 e per gli ultimi chilometri di tutte le frazioni.

E' possibile seguire l'evento anche in streaming grazie a Sky GO e NOW TV su cui si può seguire la programmazione di Eurosport. Si tratta di un servizio in abbonamento per il quale occorre inoltre scaricare l'apposita applicazione su un qualsiasi dispositivo mobile.

Tirreno-Adriatico 2024, la presentazione della corsa