Giro delle Fiandre 2024 percorso della regina delle Classiche del Nord

Il Giro delle Fiandre 2024 svela il suo percorso per quella che è la seconda classica monumento della stagione. Al via ci sono tutti i migliori del lotto internazionale del ciclismo per quella che è a tutti gli effetti la regina delle classiche del nord.

Il Giro delle Fiandre 2024 ha svelato il suo percorso per quella che in questa stagione sarà l'edizione numero 108 della regina delle classiche del nord. La gara si svolgerà domenica 31 marzo 2024 nel giorno di Pasqua con partenza da Antwerpen e arrivo a Oudenaarde. Questa iconica corsa è inserita come monumento numero due all'interno del calendario internazionale del ciclismo UCI con categoria 1.WT

Sarà un Giro delle Fiandre in cui non mancheranno come al solito asperità e ostacoli. Una corsa di oltre 270 chilometri in cui si alternano con regolarità tratti di pavé a muri. Un insieme di insidie che fiaccheranno il gruppo lentamente fino a ridurlo ad un manipolo di corridori che andranno a giocarsi la vittoria finale. Grande attesa per Mathieu Van Der Poel, favorito d'obbligo per il tris personale anche in virtù dell'assenza di Wout Van Aert caduto alla Dwaars e impossibilitato a prendere il via a causa delle numerose ferite e fratture. Assente anche il vincitore della scorsa edizione Tadej Pogacar.

Giro delle Fiandre 2024 percorso: Vecchio Kwaremont e Paterberg i punti chiave

Sarà una corsa lunghissima quella che partirà da Antwerpen e arriverà sul consueto traguardo di Oudenaarde dopo 270 chilometri di gara. In mezzo saranno 14 i tratti di pavé che il gruppo dovrà superare, molti dei quali coincidenti con alcuni dei più importanti e iconici muri.

Saranno invece 17 i muri delle Fiandre che renderanno ancor più selettivo questo percorso 2024. Tre volte il gruppo dovrà transitare dal Vecchio Kwaremont, tradizionale muro fiammingo di oltre 2 chilometri di lunghezza alla media del 3,5% ma con punte ben più dure e tutto ricoperto in pavé. Qui il gruppo si allungherà tantissimo fino a rompersi e determinare i vari gruppetti. L'ultimo passaggio ci sarà a circa 15 chilometri dal traguardo e precederà di poco anche l'ascesa del Paterberg. Chi avrà le gambe giuste potrà provare ad attaccare per arrivare sul traguardo finale in solitario.