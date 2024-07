Giro delle Fiandre 2024 startlist: senza Van Aert e Pogacar chi può battere VDP?

Il Giro delle Fiandre 2024 scopre la startlist per quella che è la seconda classica monumento della stagione. Al via ci sono tutti i migliori del lotto internazionale del ciclismo per quella che è a tutti gli effetti la regina delle classiche del nord.

Il Giro delle Fiandre 2024 sta lentamente scoprendo la startlist dei partenti e si scopre improvvisamente orfana di quei talenti che ne hanno caratterizzato l'andamento delle ultime edizioni. La gara si svolgerà domenica 31 marzo 2024 nel giorno di Pasqua con partenza da Antwerpen e arrivo a Oudenaarde. Questa iconica corsa è inserita come monumento numero due all'interno del calendario internazionale del ciclismo UCI con categoria 1.WT

Mancheranno infatti sia Wout Van Aert che Tadej Pogacar. Il belga della Visma è infatti incappato in una terribile caduta durante la Dwaars Door Vlaanderen che ha provocato diverse fratture e ha reso necessario l'immediato stop del campionissimo di casa. Sarà invece assente per scelta Tadej Pogacar. Il dominatore di questo inizio di stagione ha infatti scelto le classiche delle Ardenne come obiettivo stagionale prima di tuffarsi nel suo esordio al Giro d'Italia. Sarà così Mathieu Van Der Poel ad avere i galloni del favorito d'obbligo, ma occhio alla Lidl Trek del duo Pedersen-Milan già in grado di beffare l'olandese alla Gand-Wevelgem.

Giro delle Fiandre 2024 startlist dei migliori al via