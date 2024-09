GP de Denain 2024 percorso e startlist: le ruote veloci si sfidano in Francia

Continua la grande stagione delle classiche di primavera e quasta volta tocca alla Francia ospitare questa attesissima corsa, ecco il GP de Denain 2024 con il suo percorso molto selettivo in cui il pavé la fa da padrone per rendere non scontata la volata finale

Il GP de Denain 2024 ha presentato ufficialmente il percorso per quella che in questa stagione sarà la sua edizione numero 65. La gara con partenza e arrivo dalla cittadina di Denain si correrà giovedi 14 marzo 2024. Una corsa inserita all'interno del ricchissimo calendario internazionale del ciclismo UCI con categoria 1.Pro

Il GP de Denain 2024 ha un percorso che ricalca quello delle edizioni degli ultimi anni. Saranno ben 202 i chilometri che il gruppo dovrà percorrere dalla partenza all'arrivo entrambe poste nella cittadina francese. Dopo una prima parte in linea circa 39 chilometri si entrerà all'interno di un circuito al termine del quale si transiterà sulla linea del traguardo. Si tratta di un percorso di 27 chilometri da percorrere due volte che condurrà il gruppo al chilometro 92 e all'ultimo tratto di gara.

Un ultimo tratto di percorso del GP de Denain 2024 contraddistinto da ben 12 tratti in pavé che renderanno la corsa molto selettiva anche se non sono previste difficoltà altimetriche. Probabile ma non scontata una volata a ranghi ridotti in cui le ruote veloci rimaste potrebbero fare la voce grossa.

GP Denain 2024 percorso: la startlist dei migliori al via

. ciclista squadra WT ranking 1 DE LIE Arnaud Lotto Dstny 14 2 KÜNG Stefan Groupama - FDJ 43 3 LAMPAERT Yves Soudal Quick-Step 66 4 WELLENS Tim UAE Team Emirates 69 5 POLITT Nils UAE Team Emirates 98 6 MENTEN Milan Lotto Dstny 99 7 MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates 101 8 BJERG Mikkel UAE Team Emirates 106 9 VAN GESTEL Dries TotalEnergies 163 10 BIERMANS Jenthe Arkéa - B&B Hotels 179 11 VENDRAME Andrea Decathlon AG2R La Mondiale Team 182 12 KIELICH Timo Alpecin - Deceuninck 185 13 ASKEY Lewis Groupama - FDJ 192 14 VAN MOER Brent Lotto Dstny 194 15 TAMINIAUX Lionel Lotto Dstny 201

