Strade Bianche 2024 percorso e startlist: Pogacar cerca il successo in Piazza del Campo

Il grande ciclismo internazionale torna in Italia con la classica del nord più a sud d'Europa, ecco il percorso dell'edizione 2024 della Strade Bianche. Da tutti indicata come una futura classica monumento questa corsa dispensa da sempre grande spettacolo.

Il grande ciclismo internazionale torna in Italia con la Strade Bianche 2024, ecco il percorso dell'edizione numero 18 della classica del nord più a sud d'Europa. L'attesissima gara si correrà sabato 2 Marzo con partenza e arrivo a Siena nella splendida cornice di Piazza del Campo. La corsa è inserita all'interno del calendario ciclistico internazionale UCI con categoria 1.WT e si candida a diventare una delle più importanti e gloriose classiche di un giorno del panorama ciclistico mondiale.

Saranno 215 i chilometri che il gruppo dovrà affrontare all'interno del panorama mozzafiato delle crete senesi, in mezzo a verdi colline, saliscendi da cartolina e le tanto attese e temute strade bianche. Saranno infatti i tratti di sterrato che caratterizzeranno come di consueto lo svolgimento della corsa e in cui sarà possibile fare la selezione necessaria per scremare il plotone ed andare a vincere.

Ecco nel dettaglio i 71 chilometri suddivisi in 15 tratti di Strade Bianche che caratterizzano questo percorso 2024:

Vidritta

Bagnaia

Vescovado

Ponte d'Arbia

Lucignano d'Asso

Pieve a Salti

San Martino in Grania

Monte Sante Marie

Monteaperti

Colle Pinzuto

Le Tolfe

Strada del Castagno

San Giovanni a Cerreto

Colle Pinzuto

Le Tolfe

Lo sterrato però non sarà l'unica difficoltà che i corridori dovranno affrontare. Il nuovo percorso di questa Strade Bianche 2024 presenta infatti circa 30 chilometri in più rispetto al percorso tradizionale e fin qui sempre affrontato oltre ai 2000 metri di dislivello che rendono questa corsa durissima e affascinante. La polvere se ci sarà il sole ma anche il fango qualora piovesse sono soltanto le ultime preoccupazioni per tutti i ciclisti al via. E se al traguardo sembrerà finita ci sarà ancora la rampa di Santa Caterina a stabilire chi sarà il più forte.

Strade Bianche 2024 percorso: la startlist dei più forti al via