Tirreno-Adriatico 2024 percorso e startlist: c'è Vingegaard sulle strade italiane

Tradizionale appuntamento del ciclismo internazionale sulle strade della Tirreno-Adriatico versione 2024, ecco il percorso e la startlist dei partenti per questa edizione numero 59 della "corsa dei due mari". Tutte le tappe e i protagonisti della gara.

Il grande ciclismo internazionale torna in Italia con la Tirreno-Adriatico 2024 di cui scopriamo il percorso e la startlist dei partecipanti. Dopo il Laigueglia e la Strade Bianche toccherà alla "Corsa dei due Mari" portare avanti il ricco calendario di gare italiane del ciclismo. Un appuntamento che prenderà il via lunedi 4 marzo con la tradizionale cronometro individuale di Lido di Camaiore per concludersi una settimana dopo a San Benedetto del Tronto. Molto atteso Filippo Ganna che punta a vittorie di tappa e alla prima maglia di leader. La gara è inserita all'interno del calendario ciclistico internazionale UCI con la categoria 2.WT, massima espressione del ciclismo mondiale.

C'è grande attesa per la presenza di molti big delle due ruote ed in particolare per Jonas Vingegaard che torna in Italia a distanza di due anni. Il vincitore degli ultimi due Tour de France porta avanti la sua preparazione sulle strade italiane dopo aver iniziato al meglio la stagione in Spagna dove ha strapazzato la concorrenza sulle strade del "Gran Camino".

Andiamo a vedere nel dettaglio le tappe della Tirreno-Adriatico 2024 che caratterizzeranno il percorso della prossima edizione della corsa:

Data Tappa KM 04/03 Tappa 1 (ITT) | Lido di Camaiore - Lido di Camaiore 10 05/03 Tappa 2 | Camaiore - Follonica 198 06/03 Tappa 3 | Volterra - Gualdo Tadino 220 07/03 Tappa 4 | Arrone - Giulianova 207 08/03 Tappa 5 | Torricella Sicura - Valle Castellana 146 09/03 Tappa 6 | Sassoferrato - Cagli (Monte Petrano) 180 10/03 Tappa 7 | San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto 154

Tirreno-Adriatico 2024 percorso: la startlist dei migliori