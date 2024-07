Ardenne Classic 2024 percorso e startlist: Rota e Nizzolo di scena sulle strade del Belgio

Le classiche del Belgio sembrano non finire mai e dopo i tanto attesi appuntamenti delle corse del World Tour restano le gare minori ad animare la scena, ecco l'Ardenne Classic 2024 con il suo percorso ufficiale e la startlist dei corridori al via della competizione.

Il grande ciclismo internazionale fa tappa in Belgio con la Lotto Famenne Ardenne Classic 2024 che svela al pubblico il suo percorso e la startlist dei corridori presenti al via. La classica del nord Europa si correrà domenica 28 aprile 2024, in concomitanza con le ultime tappe sia del Giro di Romandia, del Giro di Turchia e della Vuelta Asturias. Si tratta di una corsa inserita all'interno del calendario internazionale del ciclismo UCI con categoria 1.1, il terzo livello in ordine d'importanza delle gare ciclistiche.

Si tratta di una gara dalla recente organizzazione, essendo infatti arrivati in questa stagione 2024 all'edizione numero 8. Corsa che di fatto chiude il calendario delle classiche delle Ardenne con quest'ultimo appuntamento non di primissima importanza ma di certo molto competitivo in termini di partecipanti. Si tratta di una gara di 195 chilometri con partenza e arrivo dalla cittadina belga di Marche-en-Famenne che presenta il tradizionale percorso mosso delle classiche delle Ardenne, con 8 cotes da scalare e la linea d'arrivo in leggera salita. Terreno ideale per gli attaccanti scattisti ma anche per sprinter resistenti in grado di esprimersi al meglio sui ripidi e brevi strappi del Belgio.

Ardenne Classic 2024 startlist: Rota e Nizzolo speranze azzurre

. ciclista squadra WT ranking 1 DE LIE Arnaud Lotto Dstny 16 2 VAN GILS Maxim Lotto Dstny 36 3 ZINGLE Axel Cofidis 75 4 DE BUYST Jasper Lotto Dstny 103 5 ROTA Lorenzo Intermarché - Wanty 117 6 BURGAUDEAU Mathieu TotalEnergies 120 7 GEE Derek Israel - Premier Tech 139 8 TESSON Jason TotalEnergies 156 9 VAN MOER Brent Lotto Dstny 164 10 SHEEHAN Riley Israel - Premier Tech 209 11 HOFSTETTER Hugo Israel - Premier Tech 239 12 BRAMBILLA Gianluca Q36.5 Pro Cycling Team 241 13 NIZZOLO Giacomo Q36.5 Pro Cycling Team 253 14 FRETIN Milan Cofidis 259 15 EENKHOORN Pascal Lotto Dstny 303

Ardenne Classic 2024: lo scorso anno gran vittoria di De Lie