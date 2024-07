Dove vedere Tour of the Alps 2024 diretta tv e streaming live

In contemporanea alle classiche delle Ardenne iniziano le corse di preparazione al Giro d'Italia 2024, ecco dove vedere il Tour of the Alps 2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Ottima la partecipazione delle squadre World Tour e dei big del ciclismo.



Ecco dove vedere il Tour of the Alps 2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La corsa si svolgerà dal giorno 15 aprile 2024 con la partenza di Egna fino al giorno 19 aprile con l'arrivo dell'ultima tappa a Levico Terme. Si tratta di una breve corsa a tappe inserita all'interno del calendario internazionale UCI con categoria 2.Pro

Un appuntamento consueto in preparazione del Giro d'Italia 2024 in cui il gruppo comincerà a saggiare le difficoltà presenti sulle Alpi. Tra i corridori più attesi anche il nostro Antonio Tiberi che rappresenta la possibilità più credibile in fatto di classifica generale per il nostro ciclismo. Ottima l'adesione delle squadre WT alla corsa che garantirà spettacolo e competitività.

Dove vedere Tour of the Alps in diretta tv e streaming live

Il Tour of the Alps si correrà sulle strade dell'arco alpino dal giorno 15 aprile al giorno 19 aprile 2024. Sarà possibile seguire la corsa ogni giorno in diretta televisiva su Eurosport 1 dalle ore 12:00 e fino all'arrivo della tappa.

La corsa verrà trasmessa anche in diretta streaming sempre su Eurosport. Sarà necessario scaricare l'apposita App su un qualsiasi dispositivo mobile per accedere al servizio.

Dove vedere Tour Alps: calendario delle tappe