Freccia del Brabante 2024 percorso e startlist: parte ufficialmente la stagione delle Ardenne

La Freccia del Brabante 2024 segna come da tradizione lo spartiacque tra le classiche del pavé e quelle delle Ardenne. Andiamo a scoprire il percorso dell'edizione di quest'anno assieme alla startlist dei ciclisti presenti al via. Tante squadre WT ai nastri di partenza.

La Freccia del Brabante 2024 ha svelato il suo percorso e la startlist dei partenti per quella che in questa stagione sarà l'edizione numero 64 della classica belga. Si correrà mercoledi 10 aprile 2024 con partenza da Leuven e arrivo a Overjise. La gara è inserita all'interno del calendario internazionale del ciclismo con categoria 1.Pro

Tradizionale appuntamento stagionale che sancisce la chiusura della stagione delle classiche del pavé. Allo stesso tempo apre quella -sempre molto attesa- delle corse collinari delle Ardenne, che avranno nella Liegi-Bastogne-Liegi l'apice dell'interesse. Corsa molto selettiva con 195 chilometri all'interno della campagna belga. Saranno 22 le Cotes che il gruppo si troverà sul percorso intervallate da 8 tratti in pavé non impossibili ma certamente impegnativi. Il finale sulla rampa di Overijse (1,3km al 3,7% medio) è per scattisti veloci e di difficile lettura tattica.

Freccia del Brabante 2024 startlist: in tanti per la vittoria