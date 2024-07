Giro Paesi Baschi, 2a tappa: Lapeira brucia Battistella allo sprint. Roglic resta leader

Dopo la spettacolare cronometro vinta dallo sloveno che ha aperto la 63a edizione a Kanbo va in scena il primo sprint. Finale caotico tra pioggia e cadute che spezzano in due il gruppo: il francese brucia il veneto campione del mondo Under 23 nel 2019

Ancora pioggia e ancora cadute al Giro dei Paesi Baschi 2024. Pur disputandosi ad un mese dal via del Giro d’Italia, la 63a edizione della popolare corsa ciclistica rappresenta la vera e propria prova generale del Tour de France, contando tra gli iscritti di fatto tutti i principali favoriti della Grande Boucle 2024, che quest’anno vedrà la Grande Partenza svolgersi proprio in Italia. Dopo le emozioni della cronometro d’apertura, vinta da Primoz Roglic, la seconda frazione, che ha portato la carovana da Irun a Kanbo al termine di 160 km, si è conclusa con una volata nella quale ad avere la meglio è stato il francese Paul Lapeira.

Giro Paesi Baschi 2024, Battistella è secondo a Kanbo

Il classe 2000 della Decathlon AG2R La Mondiale Team ha confermato il proprio ottimo stato di forma conquistando il terzo successo dell’anno dopo le vittorie ottenute in patria nella Classic Loire Atlantique e nella Cholet-Pays de la Loire. Maltempo e cadute l'hanno fatta ancora da padrone. Dopo quella di Evenepoel a Pasquetta è toccato ad un altro big come Tao Geoghegan Hart. L’inglese della Lidl-Trek ha pagato caro l’asfalto reso viscido dalla pioggia battente che si è scatenata nel finale di tappa. Il suo scivolone ha condizionato la volata, spaccando in due il gruppo. Lapeira è stato scaltro ad approfittare della situazione che si è venuta a creare, regolando la non folta schiera di corridori rimasto nel primo gruppo tra i quali Samuele Battistella, partito troppo dietro per la volata. In classifica generale Roglic resta al comando, mentre perde terreno Vine. Mattias Skjelmose è secondo a 10”, terzo Evenepoel.

La fuga a cinque finisce ai -10 dall'arrivo

A vivacizzare la tappa era stata una fuga a cinque, composta da Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), Enekoitz Azparren (Euskaltel-Euskadi), Xabier Mikel Azparren (Q36.5 Pro Cycling Team), Jetse Bol (Burgos – BH) e Ivan Cobo (Equipo Kern Pharma), con questi ultimi due a perdere contatto piuttosto in fretta. Dopo aver raggiunto un vantaggio anche di 3’30” i sopravvissuti tra gli attaccanti della prima ora si sono però dovuti arrendere alla poderosa rimonta del gruppo, ricompattatosi ai -10 dall’arrivo. Mercoledì terza tappa, da Ezpeleta a Altsasu, di 190,9 km.