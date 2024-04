Trofeo Piva 2024 percorso e startlist: tutte le info sull'edizione numero 75 della classica trevigiana

Anche quest'anno va in scena la classica ciclistica denominata Trofeo Piva 2024 giunta all'edizione numero 75. Andiamo a scoprire il percorso di questa prestigiosa gara e la startlist dei corridori che prenderanno parte dalla corsa. Ecco tutte le info.

Il Trofeo Piva 2024 ha svelato il percorso e la startlist dei corridori al via per quella che in questa stagione sarà l'edizione numero 75 della prestigiosa classica trevigiana. Si correrà il giorno domenica 7 aprile 2024 (in contemporanea con la Parigi-Roubaix) con partenza e arrivo nella frazione di Col San Martino in provincia di Treviso. La gara è inserita all'interno del calendario ciclistico internazionale UCI con categoria 1.2U.

Come di consueto partenza e arrivo coincidono nella cittadina di Col San Martino nel trevigiano. Si tratta di una corsa di 179 chilometri che prevede un tratto alla partenza di circa 11 chilometri che porterà il gruppo all'interno del circuito di 17,5 chilometri che dovrà essere ripetuto per 9 volte. L'asperità regina della corsa sarà la salita che porta a Combai, un'ascesa di 2,6 chilometri con pendenza media del 6,3%. Probabile quindi un arrivo a ranghi ristrettissimi tra chi saprà resistere alle difficoltà e ai probabili tentativi d'attacco.

Trofeo Piva 2024: la startlist dei migliori al via

Andiamo a vedere la startlist di una corsa che in passato ha regalato gloria e successo a corridori come Marcellusi, Ayuso, Zimmerman, Geoghegan Hart e Padun.