Parigi-Roubaix 2024 percorso e startlist: ancora Van Der Poel il più atteso

La stagione delle corse del pavé arriva al suo culmine con l'edizione 2024 della Parigi-Roubaix, ecco svelato il percorso e la startlist dell'Inferno del Nord. Come sempre chi riuscirà a trionfare in questa corsa entra di diritto nella leggenda del ciclismo.

La Parigi-Roubaix 2024 svela il suo percorso e illustra la lista dei partenti per quella che quest'anno sarà l'edizione numero 121 della classica monumento più iconica. Si correrà domenica 7 aprile 2024 con partenza da Compiegne nella periferia di Parigi ed arrivo come da tradizione all'interno dell'antico velodromo di Roubaix. La gara è inserita all'interno del calendario internazionale UCI con categoria 1.WT

La Parigi-Roubaix è la terza classica monumento stagionale dopo la Milano-Sanremo e il Giro delle Fiandre. Una corsa che misura 260 chilometri dalla partenza di Parigi all'arrivo all'interno del velodromo di Roubaix. In mezzo una battaglia sui 30 tratti di pavé, numerati in ordine inverso e contrassegnati dalle stellette (da 1 a 5) che ne determinano il livello di difficoltà. Uno dei punti chiave della corsa sarà come ogni anno la Foresta di Arenberg. Anche per le polemiche che quest'anno caratterizzano la scelta degli organizzatori di inserire una chicane all'ingresso. L'obiettivo è quello di ridurre la velocità con cui il gruppo è solito aggredire l'iconico tratto di pavé.

Sono tre i segmenti contrassegnati da 5 stellette di difficoltà:

km 167 Foresta di Arenberg;

km 208 Mons en Pevele;

km 240 Carrefour de l'Arbre.

Parigi-Roubaix 2024 percorso: la startlist dei partenti

. ciclista squadra WT Ranking 1 PHILIPSEN Jasper Alpecin - Deceuninck 4 2 PEDERSEN Mads Lidl - Trek 5 3 VAN DER POEL Mathieu Alpecin - Deceuninck 10 4 MERLIER Tim Soudal Quick-Step 24 5 MILAN Jonathan Lidl - Trek 39 6 KÜNG Stefan Groupama - FDJ 40 7 MOZZATO Luca Arkéa - B&B Hotels 44 8 WELLENS Tim UAE Team Emirates 45 9 GROVES Kaden Alpecin - Deceuninck 48 10 TILLER Rasmus Uno-X Mobility 49 11 LAPORTE Christophe Team Visma | Lease a Bike 60 12 KRISTOFF Alexander Uno-X Mobility 69 13 MEEUS Jordi BORA - hansgrohe 73 14 POLITT Nils UAE Team Emirates 75 15 WÆRENSKJOLD Søren Uno-X Mobility 78

Parigi-Roubaix 2024 percorso: lo scorso anno assolo di Van Der Poel