Il Giro d’Italia conta altri due positivi al Covid-19. Il ciclista Fernando Gaviria e un membro dello staff della Ag2r sono risultati positivi ai tamponi effettuati due giorni fa. Nel comunicato ufficiale diramato dall’organizzazione della corsa, Rcs Sport, si legge: “Su 492 test effettuati negli ultimi due giorni al Giro d’Italia due ciclisti sono risultati positivi”. La nota specifica: “Un corridore dell’Uae Team Emirates è risultato positivo al Covid-19 ed è stato affidato al medico della squadra che ne ha disposto le misure di isolamento e ha intrapreso le azioni necessarie, in conformità con le regole dell’Organizzazione Mondiale della Sanità”.

Fernando Gaviria abbandona il sogno rosa

Il ciclista colombiano di 26 anni ha immediatamente lasciato le strade del Giro ed è stato posto in isolamento. Al momento è asintomatico e le sue condizioni di salute sono buone. Purtroppo per Fernando Gaviria non è il primo contagio, il colombiano è già risultato positivo al Covid-19 a marzo e si è ripreso dopo 4 settimane di ricovero.

La Uae Emirates ha comunicato che tutti gli altri componenti del team sono negativi e proseguiranno il Giro d’Italia, infatti come comunicato: “Lo staff sanitario della squadra sta seguendo la situazione con attenzione, mettendo in opera tutto quanto necessario per assicurare un sicuro proseguimento”.