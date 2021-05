Dove vedere Giro d’Italia 2021, diciassettesima tappa, info, orario, canale tv

Ecco dove vedere Giro d’Italia 2021, la diciassettesima tappa inedita dell’edizione 2021!

Siamo alle ultime gare per il Giro d’Italia 2021. La competizione Rosa si avvia alla conclusione e ora tocca alla diciassettesima tappa, la Canazei – Sega di Ala. Effettuato il secondo e ultimo giorno di riposo, la tappa è inedita e resterà nelle gambe degli atleti con 193 km. Una salita inedita per il Giro ma già conosciuta dagli appassionati del Giro del Trentino, quando nel 2013 fu Vincenzo Nibali a prevalere.

Dove vedere Giro d’Italia 2021, orari e canale tv

Gli appassionati del ciclismo potranno seguire questa diciassettesima tappa, così come l’intero Giro d’Italia, sulle reti Rai, con inizio alle 12 e terminerà tra le 16:57 e le 17:30. L’emittente del servizio pubblico ha messo a disposizione Rai 2 per seguire l’intera corsa. Inoltre sarà possibile seguire la corsa anche sul canale televisivo di Eurosport, numero 210 del decoder. La tappa di Canazei – Sega di Ala è possibile seguirlo i diretta streaming sulla piattaforma streaming della Rai, Raiplay, oltre che su Eurosport Player sottoscrivendo un abbonamento mensile. Infine ci sarà anche possibilità per gli abbonati Sky e Dazn di seguire la corsa sulle rispettive piattaforme SkyGo e Dazn.

Il percorso della diciassettesima tappa

Come spiegato da OAsport: “Primi 54 chilometri che saranno prevalentemente in discesa, per poi arrivare sul Muro di Sveseri, prima ascesa di giornata di terza categoria. Dopo questo breve impegno di tre chilometri, torna a scendere per altri 35 chilometri fino all’arrivo a Trento, dove è situato il primo traguardo volante. Da lì lungo tratto in pianura di circa 50 chilometri.

Dopo il secondo traguardo volante, la corsa inizia ad infiammarsi. Al chilometro 140 comincia il Passo di San Valentino, un prima categoria di quasi 15 chilometri: pendenza media del 7,8%, ma buona metà della salita tocca il 9%. Discesa di 25 chilometri per arrivare a Sega di Ala, salita finale di giornata di 11,2 chilometri con pendenza media del 9,8%. Verso il finale, fra i -4 ed i -2 dal traguardo, le pendenze si alzano al 12% e al 17% di picco massimo. L’ultimo chilometro e mezzo si addolcisce al 5%”.