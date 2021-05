Dove vedere Giro d’Italia 2021, dodicesima tappa: orario e canale

Ecco dove vedere Giro d’Italia 2021, la dodicesima tappa. La Siena – Bagno di Romagna la si potrà seguire sul canale Rai 2.

Superata la faticosa tappa Toscana, il Giro d’Italia continua la sua programmazione e arriva alla dodicesima tappa con la 212 km da Siena a Bagna di Romagna. Si tratta di una giornata molto esigente sugli Appennini, non andrà presa sottogamba soprattutto dopo le fatiche accumulate sullo sterrato. Ci sarà davvero da divertirsi in questa frazione che si snoda tra Toscana ed Emilia Romagna: si attraversano le province di Siena, Firenze, Arezzo, Forlì-Cesena.

Dove vedere Giro d’Italia 2021, canale e orario

Gli appassionati del ciclismo potranno seguire questa dodicesima tappa, così come l’intero Giro d’Italia, sulle reti Rai alle 11:20 e terminerà alle 17:15. L’emittente del servizio pubblico ha messo a disposizione Rai 2 per seguire l’intera corsa. Inoltre sarà possibile seguire la corsa anche sul canale televisivo di Eurosport, numero 210 del decoder. La tappa di Siena – Bagno di Romagna è possibile seguirlo i diretta streaming sulla piattaforma streaming della Rai, Raiplay, oltre che su Eurosport Player sottoscrivendo un abbonamento mensile. Infine ci sarà anche possibilità per gli abbonati Sky e Dazn di seguire la corsa sulle rispettive piattaforme SkyGo e Dazn.

Info sulla tappa

PROVINCIA DI SIENA: Siena, Quercegrossa, Castellina in Chianti, Santa Maria a Grignano

PROVINCIA DI FIRENZE: Panzano in Chianti, Greve in Chianti, Strada in Chianti, Grassina, Ponte a Ema, Firenze, Sesto Fiorentino, Collina, Monte Morello, Montorsoli, Pratolino, Vetta le Croci, Le Sieci, Borselli, Passo della Consuma

PROVINCIA DI AREZZO: Stia, Ponte Biforco, Passo della Calla

PROVINCIA DI FORLÍ-CESENA: Corniolo, Perleta, Isola, Santa Sofia, Raggio, Montriolo, Passo del Carnaio, San Piero in Bagno, Bagno di Romagna.

Il percorso si sviluppa per 212 km con una prima parte sulla Siena-Firenze e traguardo volante a Sesto Fiorentino (km 76,5). Si omaggeranno due grandi del ciclismo italiano: Gino Bartali, con il passaggio dal suo comune di nascita Ponte a Ema (km 57,1) e Alfredo Martini, che ha vissuto a Sesto Fiorentino.