Dove vedere Giro d’Italia 2021, l’ottava tappa: diretta, streaming e orario

Continua il Giro d’Italia 2021. L’evento italiano è arrivato all’ottava tappa e si preannuncia sempre più entusiasmante. Questo ottavo appuntamento si terrà a Foggia-Guardia Sanframondi, la tappa più al sud di tutta l’edizione del Giro. Questa è caratterizzata da una sola salita molto lunga, Bocca della Selva, e da un’ascesa finale non lunghissima ma decisamente impegnativa. Ecco quindi dove vedere Giro d’Italia 2021, Foggia-Guardia Sanframondi.

Dove vedere Giro d’Italia 2021, diretta tv e streaming

Gli appassionati del ciclismo potranno seguire questa ottava tappa, così come l’intero Giro d’Italia, sulle reti Rai, alle 12:40. L’emittente del servizio pubblico ha messo a disposizione Rai 2 per seguire l’intera corsa. Inoltre sarà possibile seguire la corsa anche sul canale televisivo di Eurosport, numero 210 del decoder. La tappa di Foggia-Guardia Sanframondi è possibile seguirlo i diretta streaming sulla piattaforma streaming della Rai, Raiplay, oltre che su Eurosport Player sottoscrivendo un abbonamento mensile. Infine ci sarà anche possibilità per gli abbonati Sky e Dazn di seguire la corsa sulle rispettive piattaforme SkyGo e Dazn.

Il percorso dell’ottava tappa

Come scritto da OASport, ecco la descrizione del percorso compiuto dagli atleti: “La prima parte della tappa fino Campobasso, è contraddistinta da un lungo saliscendi ma senza grandissimi dislivelli, se non all’altezza della galleria che porta dallo svincolo di Motta Montecorvino (km 29,8) allo svincolo di Volturara Appula (km 43,9). Dopo il traguardo volante di Campobasso (km 84), si raggiungerà il Matese, dove si affronterà la salita di Bocca della Selva (km 120,2), un GPM di seconda categoria lungo ben 18,9 chilometri con una pendenza media del 4,6% e punte del 10% a metà ascesa.

Seguirà dunque una lunghissima e impegnativa discesa che terminerà praticamente a 10 chilometri dall’arrivo, poco prima del secondo traguardo volante di giornata in località Castelvenere (km 162,7). Gli ultimi chilometri saranno tutti in salita (GPM di quarta categoria) con uno strappo finale di circa 3 chilometri. I primi 2 presentano pendenze sempre attorno al 11%. Dentro l’abitato di Guardia Sanframondi le pendenze si addolciscono, con un ultimo zampellotto dopo la svolta a sinistra in prossimità dei 400 metri dal traguardo. Finale in leggera ascesa”.