Dove vedere Giro d’Italia 2021, prima tappa: orario, diretta e streaming

Sabato 8 Mggio 2021 prende il via il tanto atteso Giro d’Italia. La prima tappa dell’evento si correrà a Torino, con arrivo nella stessa città piemontese. La cronometro individuale sarà lunga 8,6 chilometri e stabilirà chi sarà il primo ad indossare la maglia rosa, oltre a capire verso che andamento andrà la competizione. Insomma, si preannuncia uno spettacolo incredibile tra le vie del capoluogo piemontese, con il percorso che toccherà molti luoghi importanti di Torino, come Piazza Castello, il Lungo Po e il Parco del Valentino. Nel paragrafo successivo dove vedere Giro d’Italia 2021.

Dove vedere Giro d’Italia 2021, la prima tappa in tv e in streaming

C’è tanta ansia attorno al Giro d’Italia, con i fan in attesa di capire chi sarà il prossimo atleta a vincere la competizione. Il campione uscente della corsa rosa è il britannico Tao Geoghegan Hart. L’inglese riuscì a vincere l’evento sull’australiano Jai Hindley e l’olandese Wilco Keldermann. I ciclisti percorreranno in totale 3.450 km e parteciperanno 23 squadre con 184 corridori. Torino è pronta a dare il via con la prima delle ventuno tappe che si correranno per tutto il mese di maggio. Qui puoi trovare il programma completo della nuova edizione del Giro d’Italia. La partenza è fissata per sabato 8 maggio alle 14:00, con l’arrivo dell’ultimo ciclista intorno alle 17:15 circa.

Gli appassionati del ciclismo potranno seguire la prima tappa, così come l’intero Giro d’Italia, sulle reti Rai. L’emittente del servizio pubblico ha messo a disposizione Rai 2 per seguire l’intera corsa. Inoltre sarà possibile seguire la corsa anche sul canale televisivo di Eurosport, numero 210 del decoder. La prima tappa del Giro d’Italia 2021, inoltre, è possibile seguirlo i diretta streaming sulla piattaforma streaming della Rai, Raiplay, oltre che su Eurosport Player sottoscrivenndo un abbonamento mensile. Infine ci sarà anche possibilità per gli abbonati Sky e Dazn di seguire la corsa sulle rispettive piattaforme SkyGo e Dazn.