Dove vedere Giro d’Italia 2021, quindicesima tappa, info, orario e canale

Dove vedere Giro d’Italia 2021, la quindicesima tappa che parte da Grado e arriva fino a Gorizia!

Il Giro d’Italia continua la sua programmazione e dopo la tappa dedicata a Dante e l’arrivo a Monte Zoncolan, arriva il momento della quindicesima gara. La Grado a Gorizia di 147 km, toccherà anche il territorio sloveno. Una breve tappa, dopo l’arrivo sul Monte Zoncolan, con la salita di Gornje Cerovo da ripetere per tre volte.

Dove vedere Giro d’Italia 2021, quindicesima tappa, canale e orario

La quindicesima tappa prenderà il via domenica alle ore 13:15 e terminerà tra alle 17:00. Gli appassionati del ciclismo potranno seguire questa tappa, così come l’intero Giro d’Italia, sulle reti Rai. L’emittente del servizio pubblico ha messo a disposizione Rai 2 per seguire l’intera corsa. Inoltre sarà possibile seguire la corsa anche sul canale televisivo di Eurosport, numero 210 del decoder. La tappa di Grado – Gorizia è possibile seguirlo i diretta streaming sulla piattaforma streaming della Rai, Raiplay, oltre che su Eurosport Player sottoscrivendo un abbonamento mensile. Infine ci sarà anche possibilità per gli abbonati Sky e Dazn di seguire la corsa sulle rispettive piattaforme SkyGo e Dazn.

Info sulla gara

Si parte con un primo tratto pianeggiante di 30 km prima della salita di Monte San Michele, che non darà punti per la maglia azzurra. A seguire primo traguardo volante di tappa a Mariano del Friuli (km 53,7) che anticiperà un circuito di 32 km tra l’Italia e la Slovenia, che i corridori percorreranno per due volte affrontando la salita di Gornje Cerovo (4° categoria). Si tratta di uno strappo di soli 1,7 km ma con pendenza media dell’8,5% e punte del 15%.

Dopo il terzo passaggio dal G.P.M. di Gornje Cerovo, il gruppo rientrerà in Italia da San Floriano del Collo, poi tornerà in Slovenia con il traguardo volante di Nova Gorica (km 142,4). Negli ultimi 3000 metri, strappo di 1 km nella cittadina slovena prima della discesa fino al traguardo di Gorizia.