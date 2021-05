Dove vedere Giro d’Italia 2021, undicesima tappa, orario, canale e streaming

Ecco dove vedere Giro d’Italia 2021, la undicesima tappa: Perugia – Montalcino! Il percorso sarà molto difficile per i ciclisti, chiamati ad una grande lavoro fisico!

Il Giro d’Italia 2021, dopo un giorno di pausa, è pronto a riprendere la sua corsa. La undicesima tappa è la Perugia – Montalcino, tracciato ostico per i corridori, con 2.300 metri di dislivello e 35 chilometri di sterrato nei 70 finale. L’evento, ora, è entrato nel vivo, con la seconda metà della competizione tutta da vivere! La tappa prenderà il via alle 12.55 e terminerà, secondo il cronoprogramma, tra le 17 e le 17.26.

Dove vedere Giro d’Italia 2021, streaming, tv e orario

Gli appassionati del ciclismo potranno seguire questa undicesima tappa, così come l’intero Giro d’Italia, sulle reti Rai. L’emittente del servizio pubblico ha messo a disposizione Rai 2 per seguire l’intera corsa. Inoltre sarà possibile seguire la corsa anche sul canale televisivo di Eurosport, numero 210 del decoder. La tappa di Perugia – Montalcino è possibile seguirlo i diretta streaming sulla piattaforma streaming della Rai, Raiplay, oltre che su Eurosport Player sottoscrivendo un abbonamento mensile. Infine ci sarà anche possibilità per gli abbonati Sky e Dazn di seguire la corsa sulle rispettive piattaforme SkyGo e Dazn.

Le caratteristiche del tracciato

Come sottolineato da OASport: “Il tracciato della tappa in questione, infatti, prevede ben trentacinque chilometri di sterrato. Il primo tratto, il quale è molto insidioso poiché in discesa, inizia al chilometro 92 e misura novemila metri. Il secondo segmento, invece, è in salita, comincia al chilometro 109, misura 13,5 chilometri e termina in vetta al Passo del Lume Spento.

Gli ultimi due tratti in sterrato sono entrambi in salita. Il primo va dal chilometro 136 al chilometro 144, mentre il secondo dal chilometro 148 al chilometro 153. La frazione, del punto di vista altimetrico, inoltre, è assai impegnativa. Il Passo del Lume Spento verrà affrontato due volte e il traguardo è piazzato in vetta a uno strappo che tocca pendenze del 12%.”