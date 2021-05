Giro d’Italia 2021, Bernal: “Se la schiena regge…”

Uno dei talenti del ciclismo mondiale, Egan Bernal si piazza come uno dei possibili vincitori del Giro d’Italia 2021. A 24 anni, compiuti poco più di quattro mesi fa, il corridore ha già portato a casa un Tour de France. Ora obiettivo Giro d’Italia, che mai ha corso. Il tutto però è legato a qualche incognita sul suo stato di salute. Infatti Bernal non corre da quasi due mesi a seguito di problemi alla schiena, causati da una gamba più corta dell’altra che portano problemi alla postura e pedalata. Fino all’ultimo si è tenuta una sua possibile rinuncia alla Corsa Rosa, ma alla fine ci sarà!

Giro d’Italia 2021, Bernal:”Evenepoel sarà un grande rivale”

L’evento prenderà il via domani, 8 Maggio, alle ore 14. C’è grande attesa, sopratutto per Bernal. Per fortuna il colombiano sta bene: “Molto meglio. Devo ritrovare la fiducia e tornare come ero prima dell’infortunio di un anno fa. I problemi alla schiena sembrano risolti, anche se ogni tanto sento ancora dolore. Spero di reggere fino alla fine, intanto devo crescere e sono molto motivato“.

Ovviamente si gareggia per vincere, con attenzione alla schiena : “Dipende dalla schiena, se non mi darà fastidio ci proverò, ma non gareggio da quasi due mesi. Non voglio fare proclami“. Lo stesso corridore sa che il Giro è impegnativo :”Devo stare attento perché il percorso ha parecchie curve e si può già perdere tempo prezioso. Poi dovrò pensare a un giorno dopo l’altro, senza fare troppi programmi, perché al Giro si può perdere o guadagnare in ogni tappa. Ci sarà molto equilibrio, per cui anche solo 10-15 secondi possono essere importanti“. “Conosco due tappe. Sono andato a vedere quella di Montalcino, con gli sterrati e le strade bianche, poi anche quella che arriva all’Alpe di Mera, nel terz’ultimo giorno” afferma Bernal.

Gli avversari più pericolosi per Bernal: “Evenepoel sarà un grande rivale, non so come sta ma spero faccia bene anche se è al debutto in un grande giro. Poi è in una grande squadra, la Deceuninck, che merita rispetto a prescindere. Però preferisco essere concentrato su di me. Simon è certamente il corridore che si presenta meglio al Giro. Già in passato ha vestito per quasi due settimane la maglia rosa e vinto delle tappe. Ma ci sono altri avversari molto temibili“.