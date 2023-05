Clamoroso al Giro! La caduta di Evenepoel a causa di un cane. VIDEO

E’ successo davvero nelle prime fasi della quinta tappa del Giro d’Italia 2023, la caduta del campione del mondo Remco Evenepoel a causa dell’attraversamento di un cane. Insieme a lui è andato per terra anche il suo fedele scudiero Davide Ballerini.

La tappa era appena iniziata e la fuga stava prendendo corpo quando un cane ha attraversato la strada causando una caduta all’interno del gruppo. E a cadere non è stato un corridore qualsiasi ma proprio Remco Evenepoel, uno dei favoriti per la vittoria del Giro. Il belga campione del mondo e già in maglia rosa a questa edizione del Giro non ha potuto evitare l’impatto e la conseguente caduta. Come lui Davide Ballerini che stava scortando il capitano in queste prime fasi di gara sotto la pioggia e con l’asfalto reso scivoloso dalle avverse condizioni atmosferiche. I due hanno impiegato pochissimo per rialzarsi e riaccodarsi al gruppo, senza riportare danni apparenti. Ma si sa che questi episodi alla lunga possono minare morale e fisico e sarebbe sempre meglio evitarne, soprattutto per chi ha come obiettivo la vittoria finale.

La caduta di Evenepoel al Giro: le immagini dello sfortunato episodio

Impossibile evitare l’impatto per Evenepoel e Ballerini e la caduta è stata una sfortunata conseguenza in avvio di questa tappa numero 5 del Giro d’Italia 2023.