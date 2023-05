Giro d’Italia Tappa 4, orari, favoriti, diretta tv e info streaming

Giro d’Italia Tappa 4 in programma oggi, martedì 9 maggio. La carovana rosa approderà in Basilicata per affrontare la quarta frazione, Venosa-Lago Laceno. Si tratta della terza tappa in linea per un percorso lungo 175 chilometri. La partenza è fissata per le ore 12.30, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.00 e le 17.31.

Giro d’Italia Tappa 4, percorso e favoriti

Il percorso della quarta tappa presenta il primo arrivo in salita della corsa rosa. I corridori affronteranno tre Gpm di cui due nei primi 110 chilometri, mentre sulla parte finale si prospetta anche un arrivo in fuga. Il primo Gpm è il Passo delle Crocelle con una salita costante dal chilometro 42 per arrivare alla vetta al chilometro 64. I corridori affronteranno poi 20 chilometri di discesa per giungere al traguardo volante posto al chilometro 95. Successivamente, si arriverà alla seconda salita di 8 chilometri verso il Valico di Monte Carruozzo con vetta al chilometro 110. A seguire una discesa di 15 chilometri che porterà al traguardo volante di Montella, posto al chilometro 159, prima dell’ultima salita che sarà il Colle Molella: 9.6 chilometri con una pendenza media del 6.2% e massime del 12%. Gli ultimi due chilometri che portano al traguardo sono pianeggianti.

Per quel che riguarda i favoriti, occhi puntati su: Healy, Cepeda, Rota, Barguil e Bouwman. Da non sottovalutare Pozzovivo, Leon Sanchez e Mollema.

Giro d’Italia, diretta tv e info streaming

La quarta tappa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Raisport Hd, a partire dalle ore 11.45 con Aspettando il Giro e Prima Diretta, poi il finale della tappa invece sarà trasmesso su Rai Due dalle 14. Possibilità di seguire anche la diretta streaming video collegandosi sulla piattaforma Raiplay. Il Giro sarà visibile anche in diretta su Eurosport 1, a partire dalle 12.15. In diretta streaming video invece su Discovery Plus e Dazn. Ricordiamo che in questo caso si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento.