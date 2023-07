Tour de France 2023, Cavendish spaventa Merckx. Il video della volata

Al Tour de France terza volata in queste prime sette tappe e ancora protagonista Mark Cavendish nonostante i suoi 38 anni. Il velocista inglese nato nell'Isola di Mann corre per l'Astana in questa sua ultima stagione agonistica e tenterà fino all'ultimo giorno di aggiudicarsi quella vittoria che lo renderebbe il più vincente della Grand Boucle. Dopo oggi Eddie Merckx è avvertito.

A Bordeaux dopo 170 chilometri di corsa è andata in scena la terza volata di questo Tour de France 2023 con Mark Cavendish grandissimo protagonista. Il velocista trentottenne dell'Astana ha sfiorato quel successo che lo porterebbe ad un totale di 35 vittorie di tappa al Tour, superando il "cannibale" Eddie Merckx nella classifica all time.

Cavendish ha battagliato alla pari con corridori nettamente più giovani di lui, disputando una volata dal grande spessore tecnico. Alla fine ha vinto il solito Philipsen, belga della Alpecin in grade di fare tre su tre in volata. Prima magistralmente pilotato da un Van Der Poel in versione gregario di lusso e poi strepitoso nel rimontare il tentativo di anticipo di Cavendish. Terzo al traguardo è finito l'eritreo Biniam Girmay, ancora alla ricerca della miglior gamba e della prima vittoria al Tour. Da segnalare anche la splendida volata di Luca Mozzato 4°, uno dei soli 7 azzurri presenti su questo percorso 2023 del Tour de France.

In classifica generale non cambia niente con Vingegaard in maglia gialla tallonato da Tadej Pogacar.

Tour 2023, Cavendish 2° nella tappa 7. Ordine d'arrivo

1 PHILIPSEN Jasper 10″ 3:46:28 2 CAVENDISH Mark 6″ ,, 3 GIRMAY Biniam 4″ ,, 4 MOZZATO Luca ,, 5 GROENEWEGEN Dylan ,, 6 MEEUS Jordi ,, 7 BAUHAUS Phil ,, 8 COQUARD Bryan ,, 9 KRISTOFF Alexander ,, 10 PEDERSEN Mads ,,

VIDEO. Cavendish ancora protagonista al Tour de France

Il video della splendida volata vinta da Philipsen a Bordeaux davanti a Cavendish e Girmay.