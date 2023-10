Il Tour 2024 partirà da Firenze. Tutto sul via della Grand Boucle

Il Tour de France 2024 partirè da Firenze e sarà la prima volta che la corsa alla maglia gialla avrà la sua Grand Depart dall'Italia. Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sul via della corsa ciclistica più importante del mondo. Tappe, città e curiosità

Il Tour de France 2024 partirà da Firenze. Per la prima volta la Grand Boucle vedrà il via ufficiale dall'Italia in 111 edizioni. Due paesi che vantano una grandissima tradizione ciclistica e che sono anche il teatro delle due corse a tappe più importanti del panorama ciclistico internazionale: il Tour de France e il Giro d'Italia.

Sarà un Tour un pò inedito non solo in fatto di partenza. La corsa infatti che scatterà da Firenze il 29 giugno avrà il suo epilogo a Nizza e non con la tradizionale passerella sugli Champs Elysées a Parigi. Questo accadrà per non creare una sovrapposizione di eventi tra il Tour de France 2024 in partenza da Firenze con le Olimpiadi che si disputeranno nella capitale transalpina.

Il Tour 2024 al via da Firenze: ecco le tappe italiane della corsa

Il Tour de France vedrà la presentazione ufficiale delle squadre il giorno 27 giugno 2024 nella cornice caratteristica del Piazzale Michelangelo a Firenze. L'organizzazione invece adotterà il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino come quartier generale della partenza. Questo per mantenere una certa vicinanza col Parco delle Cascine da cui partirà ufficiosamente la corsa in direzione dello start ufficiale situato in Piazza della Signoria.

Ecco nel dettaglio le tappe che si disputeranno in Italia:

29/06 Firenze-Rimini 205km

30/06 Cesenatico-Bologna 200km

01/07 Piacenza-Torino 225km

Al via certamente il campione in carica Jonas Vingegaard che anche quest'anno avrà in Tadej Pogacar il suo rivale per la vittoria finale. Occhio perà all'ultimo vincitore del Giro Primoz Roglic che con la nuova casacca della BORA vorrebbe ottenere il suo primo successo per aggiudicarsi la Tripla Corona del ciclismo riservata ai vincitori in carriera di Giro, Tour e Vuelta.