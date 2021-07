Fantacalcio 2021-2022: rigoristi della nuova stagione di SerieA

Fantacalcio 2021-2022 – giunti alle fasi finali di Euro2020, attendiamo di conoscere il nome della squadra vincitrice. Ci si inizia ad informare sui migliori calciatori da acquistare all’asta della prossima stagione di Serie A. Una scelta importante e ben calcolata, quella dei rigoristi, pronti a regalare gioie e dolori ai propri tifosi. Scopriamo tutte le informazioni sul Fantacalcio 2021-2022, con i seguenti rigoristi aggiornati.

Fantacalcio 2021-2022: probabili rigoristi

Scopriamo insieme i probabili rigoristi della Serie A aggiornati minuto per minuto:

Atalanta: Primo rigorista = Luis Muriel, Alternative= Zapata e Ilicic;

Inter: Primo rigorista = Lukaku, Alternative = Lautaro e Sanchez;

Juventus: Primo rigorista = Ronaldo, Alternative = Dybala e Morata;

Lazio: Primo rigorista = Immobile, Alternative = Luis Alberto e Correa;

Milan: Primo rigorista = Kessié, Alternative = Ibrahimovic e Rebic;

Napoli: Primo rigorista = Insigne, Alternative = Mertens e Politano;

Roma: Primo rigorista = Veretout, Alternative = Dzeko, Pellegrini e Pedro;

Salernitana: Primo rigorista = Djuric;

Sampdoria: Primo rigorista = Quagliarella, Alternative: Candreva e Damsgaard;

Sassuolo: Primo rigorista = Berardi, Alternative = Caputo, Raspadori e Defrel;

Spezia: Primo rigorista = Nzola, Alternative = Galabinov e Ricci;

Torino: Primo rigorista = Belotti, Alternative = Ansaldi e Zaza;

Udinese: Primo rigorista = De Paul, Alternativa = Okaka;

Venezia: Primo rigorista = Aramu, Alternativa = Forte;

Verona: Primo rigorista = Zaccagni, Alternativa = Veloso

Un nuovo percorso

Un nuovo capitolo sta per iniziare con alcuni cambiamenti nelle varie società calcistiche. Allegri ha scelto di riabbracciare la Juventus, mentre Sarri ripartirà dalla Lazio. Granze curiosità da parte dei tifosi, per la nuova avventura di Mourinho sulla panchina della Roma e per la nuova Inter di Simone Inzaghi.