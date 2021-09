Fantacalcio 2021/2022: giovani promesse e giocatori sconosciuti da prendere all’asta

Consigli Fantacalcio 2021/2022: chi sono i giovani e i giocatori sconosciuti da prendere all’asta iniziale. Il 21 agosto inizierà ufficialmente la Serie A 2021/2022 e per i fantallenatori è già tempo di pensare a quali giocatori acquistare all’asta iniziale del fantacalcio. Oltre ai soliti nomi in porta e difesa, centrocampo e attacco ecco chi sono i giovani e i giocatori sconosciuti del nostro campionato su cui puntare all’asta iniziale.

Fantacalcio 2021/2022: le giovani promesse e i giocatori sconosciuti da prendere all’asta

Alexis Saelemaekers (Milan): già l’anno scorso Pioli gli aveva dato tanta continuità. In questa stagione, complici anche le opache prestazione di Castillejo, si è candidato a padrone della fascia destra del Milan. Ottima corsa, buon dribbling e una buona propensione ad andare sul fondo per crossare che per un fantallenatore significa buoni voti e qualche bonus. Inoltre ha il veto di Ibrahimovic, non uno qualunque a Milanello.

Gabriele Zappa (Cagliari): viene da un anno di Serie A di “ambientamento” e un ottimo Europeo Under21 con la Nazionale di Nicolato. Seppur terzino, e listato difensore, viene schierato a destra nei cinque di centrocampo. Non sarà un Gosens che regala bonus a non finire ma, preso a basso prezzo, è un titolare fisso da 6 in pagella. Poi c’è sempre l’incognita se esplode o no. Ricordiamoci di Lazzari alla Spal sempre sotto la guida di Semplici.

Johan Vasquez (Genoa): neo acquisto del Grifone per rinforzare la difesa. Il giovane messicano arriva dal Pumas e si è messo in luce questa estate con la maglia della propria nazionale alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove ha conquistato la medaglia di bronzo. Con il Pumas ha collezionato 49 presenze, con 2 goal e 1 assist. Come caratteristiche ricorda la leggenda del calcio messicano Rafa Marquez, già conosciuto dai fantallenatori quando ha vestito la maglia dell’Hellas Verona.

Lazar Samardzic (Udinese): chiamato in Friuli per sostituire De Paul. Non un compito facile, ma Gotti ha fiducia nei suoi mezzi. Non partirà come titolare fisso nel 3-5-2 bianconero e avrà bisogno di adattarsi al nostro campionato. Però il ragazzo ha tutte le qualità per fare bene in una realtà come l’Udinese. Preso a basso prezzo, non più dell’1% del budget totale, può rivelarsi una scommessa azzeccata.

Gianluca Busio (Venezia): il nome è italiano, ma il ragazzo diciannovenne è statunitense. Il Venezia lo ha acquistato per ben 6 milioni in Mls, dallo Sporting Kansas City. Già il prezzo fa capire le sue qualità. Inoltre il centrocampista ha collezionato in 13 presenza nel campionato americano, 2 goal e 2 assist. Come caratteristiche ricorda McKennie e nell’11 di Zanetti troverà sicuramente spazio. Una scommessa non troppo rischiosa.