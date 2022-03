Migliori giocatori Fantacalcio: i top della 29° giornata

Con la vittoria della Lazio sul Venezia si è chiusa la 29° giornata di Serie A. Voti alla mano possiamo raccogliere i migliori giocatori fantacalcio di giornata. La formazione ideale vede schierarsi con il 3-4-3 e non c’è nessuna formazione in particolare che brilla, solo la Juventus vanta elementi in squadra.

Szczesny e Morata fra i migliori giocatori fantacalcio di giornata

Wojciech Szczesny (Juventus): voto 10 – la prestazione da 7,5 in pagella, alla quale si aggiunge il +3 per il rigore parato, rende l’estremo difensore bianconero il miglior numero 1 di giornata. Unica pecca l’ammonizione ricevuta a causa del fallo da rigore.

Pierre Kalulu (Milan): voto 10,5 – giornata indimenticabile per il difensore francese che ha festeggiato il suo primo gol in Serie A.

Gleison Bremer (Torino): voto 10 – il roccioso centrale dei granata è spesso presente fra i top di giornata. Contro l’Inter ha disputato un’altra prestazione da incorniciare e il gol del vantaggio del Toro porta la sua firma.

Martin Erlic (Spezia): voto 10 – come Kalulu anche il difensore dello Spezia ha segnato la sua prima rete in questa stagione. Il gol e la buona prestazione gli valgono un fantavoto totale a doppia cifra.

Hamed Traorè (Sassuolo): voto 10 – il talento della squadra neroverde non trovava la via del gol da diverso tempo. Nell’occasione del match contro la Salernitana è riuscito a metterla dentro e regalare il bonus +3 a tutti i suoi fantallenatori.

Abdelhamed Sabiri (Sampdoria): voto 9.5 – in pochi avrebbero scommesso su di lui eppure il centrocampista blucerchiato è riuscito a segnare il suo primo gol in Serie A contro la Juventus. Per i più coraggiosi che lo hanno schierato in campo, la fiducia è stata straripagata.

Lorenzo Pellegrini (Roma): voto 10 – i giallorossi hanno faticato più del dovuto a Udine e solo grazie alla freddezza di Pellegrini sono riusciti a strappare 1 punto prezioso.

Lucas Torreira (Fiorentina): voto 9,5 – il rude centrocampista viola si dimostra spietato in zona gol e grazie alla sua rete contro il Bologna, si aggiudica un fantavoto elevato.

Ciro Immobile (Lazio): voto 10 – il capitano della Lazio con il rigore segnato contro il Venezia entra nella storia del club biancoceleste.

Alvaro Morata (Juventus): voto 13,5 – secondo i più scettici, con l’arrivo di Vlahovic lo spagnolo non avrebbe più visto il campo e invece gioca e fa gol. La doppietta alla Sampdoria fa volare i bianconeri in zona Champions.

Victor Osimhen (Napoli): voto 13.5 – il nigeriano e Morata sono i migliori giocatori fantacalcio della 29° giornata. Osimhen si guadagna di forza il titolo grazie ai due gol che stendono il Verona di Tudor.