Consigli Fantacalcio per la giornata numero 29, ecco chi schierare

Torna il Campionato di Serie A e tornano i Consigli Fantacalcio per la giornata numero 29. Vedremo suddivisi per ruolo quei giocatori che vanno schierati e quelli da evitare di rischiare. Occhio alle possibili sorprese. Interessanti le sfide Milan-Empoli, Fiorentina-Bologna e Lazio-Venezia, che potrebbero portare bonus maggiori.

Consigli Fantacalcio giornata numero 29: i portieri da schierare



Il Genoa è in un buon momento ma segna pochissimo e sembra difficile che possa farlo domenica a Musso. Anche Strakosha rischia poco contro un Venezia in grande difficoltà. Occhio a schierare i portieri del Napoli, a Verona si rischia sempre di poter subire un gol. La sorpresa di giornata potrebbe essere Provedel dello Spezia.



Chi schierare: Musso e Strakosha

Chi non schierare: Ospina (Meret)

La sorpresa: Provedel

Consigli Fantacalcio: difensori goleador o voti sicuri?

Assolutamente da schierare Juan Cuadrado, il colombiano dovrebbe agire nel tridente offensivo di Allegri. Per lui bonus in vista. Dalla lotta Udogie – Karsdorp potrebbero uscire bonus preziosi. Il bianconero è in serie positiva a differenza del romanista. Per la legge dei grandi numeri puntiamo sul danese della Roma. Occhio a Bremer, il Torino potrebbe soffrire il ritrovato attacco interista. Invece le sorprese della settimana potrebbero arrivare sempre da La Spezia.

Chi schierare: Cuadrado e Karsdorp

Chi non schierare: Udogie e Bremer

Le sorprese: Kiwior e Bastoni S.

Consigli Fantacalcio giornata numero 29: centrocampisti col vizio del bonus

Scommettiamo sul ritorno al bonus di Frattesi impegnato a Salerno. Per lo stesso motivo è da schierare il trio laziale Luis Alberto, Milinkovic Savic e Felipe Anderson (utilizzabile anche come esterno di centrocampo in qualche modulo del Mantra). Anche Pasalic schierato trequartista potrebbe portare dei bonus. Attenzione ai centrocampisti dell’Inter che potrebbero soffrire il ritmo di Juric e la stanchezza del match col Liverpool. Castrovilli potrebbe essere la sorpresa di giornata.

Da schierare: Frattesi, Luis Alberto, Milinkovic Savic, F.Anderson, Pasalic

Da non schierare: Brozovic

La sorpresa: Castrovilli

Consigli Fantacalcio: i bomber implacabili

La Lazio si trova sotto l’effetto del Sarriball e Immobile è assolutamente da schierare, mentre Vlahovic si riscatterà dopo l’ultima giornata in ombra. Leao potrebbe trascinare il Milan. Eviterei di schierare Abraham, la Roma soffrirà molto in Friuli. Occhio alle sorprese Raj Manaj e Gallo Belotti.

Da schierare: Immobile, Vlahovic, Leao

Da non schierare: Abraham

Le sorpese: Manaj e Belotti