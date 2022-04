Consigli Fantacalcio Serie A: ecco chi schierare per la 33° giornata

Torna il Campionato di Serie A e tornano i consigli Fantacalcio per la 33° giornata. Vedremo suddivisi per ruolo quei giocatori che vanno schierati e quelli da evitare di rischiare. Occhio alle possibili sorprese e ai tanti ballottaggi. Interessanti le sfide Spezia-Inter e Fiorentina-Venezia che potrebbero portare dei bei bonus.

Serie A 33° giornata, i consigli al Fantacalcio per i portieri

Una settimana in cui molti portieri potrebbero fare bene. Terracciano è assolutamente da schierare cosi come Audero. Occhio a Cragno che potrebbe essere la sorpresa della settimana.

Da schierare: Terracciano (Fiorentina), Audero (Sampdoria)

Da non schierare: Montipò (Verona)

Consigli Fantacalcio difensori prossima giornata: goleador o voti sicuri?

Yoshida avrà voglia di riscattarsi dopo a pessima prestazione contro il Bologna ed è pur sempre un ottimo saltatore. Contro il Genoa un voto sicuro è quello di Tomori. La sorpresa di giornata potrebbe essere ancora una volta Molina dell’Udinese.

Da schierare: Yoshida (Sampdoria), Tomori (Milan)

Da non schierare: Theate (Bologna)

Consigli Fantacalcio Serie A: i centrocampisti col vizio del bonus

L’Atalanta cerca di ripartire in campionato e potrebbe avere bisogno dei gol e degli assist di Koopmeiners, a secco da qualche giornata. Cuadrado schierato da esterno alto è assolutamente da schierare, visto anche il suo attuale stato di forma. Kessie potrebbe essere la sorpresa di giornata e mettere la parola fine ad un momento di grande crisi.

Da schierare: Koopmeiners (Atalanta), Cuadrado (Juventus)

Da non schierare: Tameze (Verona)



Gli attaccanti da schierare: i bomber implacabili

Molte big impegnate contro squadre di secondo piano, impossibile rinunciare a Vlahovic, Dzeko e Giroud. Occhio alla voglia di Joao Pedro e alla vena realizzativa di Beto.

Da schierare: Joao Pedro (Cagliari), Beto (Udinese)

Da non schierare: Scamacca (Sassuolo)

La formazione ideale della 33° giornata

Formazione schierata con il 4-3-3 del sistema Mantra:

P– Terracciano

D– Cuadrado

D– Molina

D– Yoshida

D– Tomori

C– Koopmeiners

C– Kessie

C– Sabiri

A– Joao Pedro

A– Beto

A– Diaz