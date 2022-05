Consigli Fantacalcio 36° giornata Serie A: ecco chi schierare

Indubbiamente interessanti le gare Inter-Empoli e Lazio-Sampdoria che potrebbero portare molti bonus puntando sui calciatori nerazzurri e su quelli capitolini. L’Inter è lanciata nella sua rincorsa al Milan e la Lazio resta aggrappata alle speranze europee: difficile che sbaglino queste ghiotta occasione di mettere pressione alle concorrenti.

Serie A, i consigli al Fantacalcio per i portieri

Escludendo le ovvie scelte Handanovic e Strakosha, questa settimana sono da schierare Consigli del Sassuolo e Sepe della Salernitana.

Da schierare: Consigli, Sepe

Da non schierare: Rui Patricio

Consigli Fantacalcio difensori prossima giornata: goleador o voti sicuri?



Caldara potrebbe essere la sorpresa di questa giornata, sia come autore di una buona prestazione che come papabile protagonista in zona bonus. Occhio ai terzini della Lazio che promettono una fase offensiva propositiva, quindi assolutamente da schierare Marusic e Lazzari.

Da schierare: Caldara, Lazzari e Marusic

Da non schierare: Erlic

Consigli Fantacalcio Serie A 36° giornata: i centrocampisti col vizio del bonus

Anche qui sarebbe troppo semplice consigliare l’utilizzo della mediana laziale. Proponiamo invece Praet del Torino che schierato trequartista può fare molto bene. Assolutamente si anche Rabiot apparso in grande crescita in questo finale di campionato.

Da schierare: Praet, Rabiot

Da non schierare: Kessié

Gli attaccanti da schierare al Fantacalcio: i bomber implacabili



Puntiamo forte sul riscatto di Vlahovic, con la Juventus meglio in trasferta che allo Stadium. La sorpresa della domenica potrebbe essere Cabral che vuol regalare alla Fiorentina l’aggancio alla Roma di Mourinho.

Da schierare: Vlahovic, Cabral

Da non schierare: Joao Pedro

La Formazione ideale al Fantacalcio per la prossima giornata di Serie A

Formazione schierata con il 4-3-3 sistema di gioco classic del Fantacalcio:

P- Consigli (Sassuolo)

D- Marusic (Lazio)

D-Caldara (Venezia)

D- Fazio (Salernitana)

D- Lazzari (Lazio)

C- Rabiot (Juventus)

C- Praet (Torino)

C- Pasalic (Atalanta)

A- Cabral (Fiorentina)

A- Vlahovic (Juventus)

A- Berardi (Sassuolo)