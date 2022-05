Consigli Fantacalcio 38° giornata: ecco chi schierare

Torna il Campionato di Serie A e tornano i consigli Fantacalcio per la 38° giornata. Vedremo suddivisi per ruolo quei giocatori che vanno schierati e quelli da evitare di rischiare. Occhio alle possibili sorprese e ai tanti ballottaggi nelle probabili formazioni di Serie A del prossimo turno.

Interessanti saranno le gare Inter-Sampdoria e Atalanta-Empoli con entrambe le squadre neroazzurre che cercheranno la vittoria per continuare a sperare nei rispettivi obiettivi. Difficile ipotizzare un passo falso delle due compagini e quindi è consigliato puntare sui giocatori di Inter e Atalanta.

Serie A i consigli al Fantacalcio per i portieri

Consigliamo questa settimana due portieri di squadre in lotta per la salvezza e proprio per la grande concentrazione che dovranno affrontare consigliamo di schierare Cragno del Cagliari e Sepe della Salernitana. Due numeri 1 in grado di portare anche un buon voto.

Da schierare: Cragno, Sepe

Da non schierare: Audero

Consigli Fantacalcio, difensori prossima giornata: goleador o voti sicuri?

Djimsiti è apparso in buona forma e l’Atalanta dovrà battere l’Empoli per continuare a credere nell’Europa. Tomori è una certezza del Milan e vorrà chiudere alla grande una stagione super. La possibile sorpresa potrebbe essere il giovane Giorgio Altare, una delle poche note positive del Cagliari.

Da schierare: Tomori, Djimsiti, Altare

Da non schierare: Milenkovic



Consigli Fantacalcio 38° giornata, i centrocampisti col vizio del gol

Impossibie rinunciare a Calhanoglu per questa ultima giornata di campionato. Il turco è uno dei trascinatori dell’Inter. Lazovic del Verona potrebbe essere all’ultima partita con i gialloblù e vorrà chiudere in bellezza. La sorpresa potrebbe essere Kastanos che ha sempre fatto bene quando chiamato in causa.

Da schierare: Calhanoglu, Lazovic, Kastanos

Da non schierare: Frattesi

Gli attaccanti da schierare al fantacalcio: i bomber implacabili

Lautaro Martinez è la certezza di questa giornata e di questo finale di stagione, i suoi gol stanno tenendo in corsa l’Inter per lo scudetto. Potrebbe essere la domenica di Gonzalez della Fiorentina che vorrà riscattare il 4-1 subito a Genova e tornare in Europa dopo diversi anni. La sorpresa del weekend potrebbe essere Felipe Anderson che schierato centravanti può far male al Verona.

Da schierare: Martinez, Anderson, Gonzalez

Da non schierare: Pinamonti



La formazione ideale al Fantacalcio per la prossima giornata

Formazione schierata con il 3-4-3 sistema di gioco classic del Fantacalcio:

P- Sepe (Salernitana)

D- Altare (Cagliari)

D- Tomori (Milan)

D- Djimsiti (Atalanta)

C- Kastanos (Salernitana)

C- Calhanoglu (Inter)

C- Ruiz (Napoli)

C- Lazovic (Verona)

A- Anderson (Lazio)

A- Martinez (Inter)

A- Gonzalez (Fiorentina)