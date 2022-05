Fantacalcio, i difensori TOP della stagione appena conclusa

Prendendo in esame i calciatori che hanno preso voto almeno in due su tre partite stagionali, andiamo a vedere chi sono stati i difensori TOP di questa stagione di Fantacalcio 2021/2022.

Molte conferme e qualche sorpresa a comporre un gruppo di difensori che hanno saputo essere al TOP per tutta la stagione e di conseguenza ottimi investimenti per il Fantacalcio.

Fantacalcio Difensori: muri umani e goleador di scorta

I migliori difensori della stagione formerebbero una coppia da sogno. Leonardo Bonucci della Juventus è in assoluto il difensore che ha portato una fantamedia migliore, 6,78, figlia di ben 5 gol segnati e soltanto un ammonizione subita nelle 24 partite giocate. Insieme a lui Koulibaly del Napoli. 27 partite giocate e una fantamedia di 6,72, 3 reti segnate e 1 assist, ma anche 5 ammonizioni e 1 espulsione che gli sono costati lo scettro di numero uno in assoluto.



Il terzo nome è quello di un martello di sinistra e campione d’Italia: Theo Hernandez con 6,69 di fantamedia, 5 gol e 5 assist in 32 partite ma purtroppo anche un difficile rapporto con gli arbitri che gli è costato 5 cartellini gialli e ben 2 espulsioni.

A comporre il poker da sogno e anche un’ipotetica linea a quattro per il mantra, Juan Cuadrado. Il terzino colombiano bianconero ha beneficiato anche della possibilità di essere stato schierato spesso dal centrocampo in su. Per lui una fantamedia di 6,62 maturata in 33 gare. Tante ammonizioni (9) ma anche 4 reti e 3 assist a referto.

Nessuno di questi quattro giocatori sarà costato poco visto che nessuno è da considerarsi una sorpresa.

Ecco le sorprese di questa stagione 2021/2022

Una carrellata di vere e proprie sorprese stagionali, pagati pochissimo e con un rendimento molto alto.

Sicuramente Molina e Udogie dell’Udinese. I due terzini erano abbastanza inpronosticabili tra i TOP e invece 6,60 e 6,47 le relative fantamedie figlie di ben 7 reti per il primo e 5 per il secondo.

Un pò diversa la storia di Rrahmani e Kalulu. Entrambi sono ragazzi che militano i squadre top ma che ad inizio stagione difficilmente erano inseriti nelle formazioni titolari di Napoli e Milan. Alla fine invece per loro tante partite giocate e fantamedie di assoluto valore.

Dopo l’analisi dei portieri top per il Fantacalcio questi sono i difensori che hanno reso meglio nella stagione appena conclusa.