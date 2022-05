Fantacalcio Top Portieri: ecco i migliori estremi difensori della stagione

La stagione calcistica si è appena conclusa e già si pensa a quella che dovrà cominciare. Ecco che per tutti i fantallenatori è arrivato il momento dei bilanci e delle analisi di Fantacalcio Top per questo campionato, cominciando dai portieri. Una stagione in cui ci sono state molte conferme, testimoniando come alcuni calciatori siano delle certezze per il Fantacalcio, ma anche diverse sorprese e ottimi investimenti.

Fantacalcio Top, ecco i migliori portieri della stagione.

Senza alcun dubbio il miglior estremo difensore è stato il portiere campione d’Italia Mike Maignan. Alla sua prima stagione in Italia e con il difficile compito di far dimenticare l’addio di Donnarumma, l’estremo difensore francese ha portato una fantamedia di 5,62 forte soprattutto dei soli 21 gol subiti in 32 presenze. Per lui un solo giallo e anche un assist a referto.

Alle sue spalle due certezze assolute: Szczesny della Juventus con 5,48 e Ospina del Napoli con 5,44. Il portiere bianconero ha usufruito soprattutto dei bonus portati dai 3 calci di rigore parati, mentre il partenopeo ha una media voto ottima (6,26) e solo 25 gol subiti in 31 incontri disputati.

I top del Fantacalcio nel ruolo di portiere sono i calciatori militanti nelle squadre di vertice, a testimonianza di quanto sia importante la difesa di cui si dispone.

Le sorprese tra i pali del fantacalcio 2021/2022

In assoluto la sorpresa più grande di questa stagione per il ruolo di portiere è Lukasz Skorupski del Bologna. In molti fantamanager potrebbero aver puntato su questo portiere, pagandolo relativamente poco all’asta iniziale e ritrovandosi in casa un calciatore affidabile e continuo. La fantamedia di 4,79 è figlia di 53 gol subiti in 36 partite e di un calcio di rigore parate. Unico neo le 4 ammonizioni, abbastanza per un portiere.

Tanto per far capire la grande fanta-stagione del bolognese c’è da prendere in confronto il rendimento di Musso, un portiere pagato decisamente di più in fase d’asta e che alla fine ha portato una fantamedia identica.

Anche Vicario dell’Empoli si è mostrato un ottimo acquisto. Ha saputo compensare i molti gol presi (70) con una media voto molto alta (6,42). Per lui anche due calci di rigore parati a compimento di una prima stagione di Serie A superlativa.

Fantacalcio Top Portieri ci fa capire come oltre alle solite certezze, dal valore molto alto, si possa fare un buon campionato anche indovinando portieri di squadre meno blasonate. In questo fate sempre attenzione ai mister delle squadre in cui militano.