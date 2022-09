Consigli Fantacalcio: i giocatori delle neopromosse su cui puntare per l’asta.

Il prossimo campionato di Serie A è ormai alle porte e gli amanti del calcio non vedono l’ora che inizi la prossima stagione. Inoltre, col campionato, si riaccende la passione per il fantacalcio. L’asta iniziale del fantacalcio si avvicina e le incognite sono ancora tante, specie col mercato aperto. Ci sono però alcuni punti fermi, come i giocatori delle neopromosse ormai sicuri di giocare la prossima stagione in Serie A. Le tre squadre salite dalla Serie B alla Serie A sono il Lecce, la Cremonese ed il Monza: vediamo quindi i consigli su quali giocatori delle neopromosse acquistare al fantacalcio.

Consigli Fantacalcio neopromosse: tra i portieri una sola scelta

La Cremonese per la porta ha deciso di affidarsi a Ionut Radu, in prestito dall’Inter. Il portiere rumeno, diventato vittima degli sfottò per il suo errore fatale nella sconfitta rimediata dai nerazzurri contro il Bologna, è un giovane portiere con tanta voglia di dimostrare e mettersi in mostra. Da lui ci si può aspettare una stagione altalenante: grandi voti ma anche tanti gol subiti. Per il fantacalcio meglio guardare altrove.

Wladimiro Falcone difenderà i pali del Lecce, dopo aver ben figurato la scorsa stagione alla Sampdoria. Potrebbe essere un portiere più affidabile rispetto a Radu, ma da prendere in considerazione soltanto in leghe numerose (da 10 partecipanti).

Per finire, il portiere del Monza è il vero tabù di questo inizio campionato: il titolare sembrava dover essere Alessio Cragno, ma Stroppa finora si è sempre affidato a Di Gregorio (meglio prenderli in coppia per essere sicuri). Il Monza è una squadra ancora in costruzione, con un reparto difensivo da collaudare; motivo per cui, soprattutto nei primi mesi, potrebbero subire qualche gol di troppo.

Chi prendere delle neopromosse al fantacalcio: i difensori che potrebbero fare comodo

Cremonese e Monza dovrebbero giocare con la difesa a 3 (3-4-1-2 e 3-5-2), mentre il Lecce giocherà con la difesa a 4. In ottica fantacalcio, i difensori più appetibili saranno i terzini, soprattutto coloro che agiranno sulla linea di centrocampo. Tra questi consigliamo di prendere nota sui nomi di Valeri della Cremonese, di Carlos Augusto e Birindelli del Monza e di Frabotta del Lecce. Bene anche Ghiglione della Cremonese. Tra i centrali, i più appetibili fantacalcisticamente sono Carboni, Ranocchia, Vasquez e Chiriches, oltre all’acquisto dal grande clamore mediatico di Umtiti da parte del Lecce (giocatore da prendere ma non strapagare).

Giocatori neopromosse Fantacalcio: i centrocampisti dal sicuro rendimento

Il reparto dei centrocampisti (così come quello degli attaccanti) è quello che fa gola a più fantallenatori in cerca dell’acquisto vincente, in grado di portare bonus. In questa ottica, nella Cremonese può essere un buon colpo Milanese (mentre Ascacibar può essere utile solo per leghe molto numerose). Ma i centrocampisti più ambiti appartengono a Monza e Lecce: Sensi, Pessina e Strefezza su tutti. Ha ben impressionato anche Hjulmand, sarà lui il faro del gioco del Lecce.

Fantacalcio giocatori neopromosse 2022: gli attaccanti sorpresa del campionato

Chiudiamo con gli attaccanti delle neopromoesse che potrebbero occupare il terzo o quarto slot del vostro attacco, oltre che rivelarsi possibili sorprese del prossimo campionato. La Cremonese ha appena chiuso per Okereke, sarà lui il centravanti chiamato a trascinare la squadra insieme all’altro neo-acquito Dessers (tra i due, il secondo avrà un ruolo più di rilievo). Il Lecce ha puntato su Ceesay, mentre il Monza si è affidato a Petagna come centravanti. Oltre al centravanti ex Napoli, è già stato piazzato il colpo Caprari, oltre al già presente Mota.