Consigli Fantacalcio Serie A: ecco chi schierare per la giornata numero 15

Ultimo turno del campionato di Serie A e ultimo appuntamento con la rubrica dei consigli per il Fantacalcio per la giornata numero 15. Un turno che arriva al termine di una settimana tambureggiante sia per le squadre che per i fantallenatori. Ci sono match molto interessanti come Juventus-Lazio e Atalanta-Inter, ma anche gare che potrebbero riservare delle sorprese come Napoli-Udinese e Milan-Fiorentina. Si prospettano delle scelte molto difficili per tutti i fantallenatori ed ecco che potrebbe convenire affidarsi a calciatori delle cosiddette medio-piccole. Vediamo nel dettaglio tutti i consigli per la giornata numero 15 del Fantacalcio, analizzando le papabili scelte ruolo per ruolo.

Consigli Fantacalcio: i portieri che rischiano di meno nella giornata numero 15

Si potrebbe puntare sulle parate di Vicario e sulle difficoltà realizzative della Cremonese soprattutto in trasferta. Anche Rui Patricio contro il Torino potrebbe mantenere la sua porta inviolata dopo due gare in cui è mancato il clean sheet.

Da schierare: Vicario (Empoli), Rui Patricio (Roma)

Da non schierare: Silvestri (Napoli)

Quale difesa per l’ultimo turno del 2022?

Provando ad indicare una difesa a quattro che vada bene anche per il Mantra: Kalulu è fresco di rinnovo e spostato sulla fascia potrebbe fare bene contro un Biraghi non in grandissima condizione. A sinistra è piaciuto moltissimo Doig, bonus facile e discreta media voto. Al centro Izzo è una garanzia del Monza e Kim lo è invece per il Napoli di Spalletti.

Da schierare: Doig (Verona), Kim (Napoli), Izzo (Monza), Kalulu (Milan)

Da non schierare: Erlic (Sassuolo)

Consigli fantacalcio giornata 15: bonus dei centrocampisti cercasi

La garanzia per questa giornata di campionato potrebbe essere Bryan Cristante (una M fondamentale per il Mantra) con al suo fianco un giovane prospetto come Gonzalez del Lecce che però è apparso in grande crescita. Trequartista conviene puntare sul rilancio di Bajrami ancora a secco di bonus e sul rientro dal primo minuto di Lookman.

Da schierare: Cristante (Roma), Gonzalez (Lecce), Bajrami (Empoli), Lookman (Atalanta)

Da non schierare: Paredes (Juventus)

Ecco chi segnerà nella giornata di Fantacalcio numero 15

In attacco potrebbe essere da lanciare la coppia formata dal fromboliere austriaco Marko Arnautovic e dal talento del portoghese rossonero Leao., entrambi a secco da qualche giornata.

Da schierare: Arnautovic (Bologna), Leao (Milan)

Da non schierare: Dzeko (Inter)

Consigli Fantacalcio giornata numero 15: la formazione ideale

Ecco quale potrebbe essere la formazione ideale da schierare con il 4-2-3-1 nell’ultima giornata del Campionato di Serie A prima della sosta per il mondiale, valevole per la giornata numero 15 del Fantacalcio:

Vicario (Empoli)

Kalulu (Milan)

Doig (Verona)

Kim (Napoli)

Izzo (Monza)

Cristante (Roma)

Gonzalez (Lecce)

Leao (Milan)

Bajrami (Empoli)

Lookman (Atalanta)

Arnautovic (Bologna)