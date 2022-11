Fantacalcio, dieci nomi su cui puntare assolutamente a Gennaio

Il Campionato si ferma e con lui anche tutte le leghe di Fantacalcio, ecco dieci nomi su cui puntare dal mese di Gennaio 2023. Il mercato è già nel vivo e l’assenza di gare ufficiali permette a tutte le società di concentrarsi sul lavoro di scouting e di rinforzamento delle rose. Cinquanta giorni permetteranno delle analisi approfondite, ma ci sono delle situazioni già abbastanza delineate che apriranno degli scenari interessanti soprattutto per il nostro gioco. Ecco i dieci nomi che da Gennaio faranno la fortuna dei manager del Fantacalcio.

Fantacalcio, i dieci nomi che sconvolgeranno le squadre a gennaio

MALEH (Fiorentina): il marocchino era partito bene ad inizio stagione ma la crescita di profili come Amrabaat, Barak e Duncan lo hanno relegato a semplice comprimario. Potrebbe rilanciarsi a Genova sponda Sampdoria e sarebbe un bel colpo a gennaio.

ZURKOWSKI (Fiorentina): il polacco è impegnato al mondiale dove spera di mettersi in mostra in modo da lasciare Firenze quanto prima. L’Empoli farebbe carte farse per riaverlo ma su di lui ci sono anche altre squadre di Serie A. Garantirebbe ottimi bonus.

CAPUTO (Sampdoria): l’esperto attaccante sta deludendo ma non ha perso estimatori. Per lui c’è la pista laziale e come vice-Immobile potrebbe ritrovare la via del gol e dei bonus.

GAGLIARDINI (Inter): pochissimo spazio per lui a Milano, relegato a ultima scelta della mediana nerazzurra. La Cremonese insiste per averlo in prestito e lui in grigiorosso sarebbe oro colato per molti fantallenatori.

RUGANI (Juventus): poche presenze e un futuro incerto. Eppure ha diverse squadre che lo stimano e che lo vorrebbero a gennaio. Rugani è difensore col vizio del gol che porterebbe sicuramente qualche bonus.

SHOMURODOV (Roma): molto chiuso nella capitale. Mourinho l’ha voluto lo scorso anno ma adesso non sa cosa farsene. Potrebbe essere l’uomo giusto per salvare la Cremonese e molti manager in cerca di bonus offensivi.

LASAGNA (Verona): la Lazio lo cerca ma alla fine potrebbe finire alla Sampdoria. Chissà che cambiare aria non possa fargli bene e ritrovare la via del gol e della nazionale.

CRAGNO (Monza): tanti problemi in questa prima parte di stagione al Monza che potrebbe mandarlo a Spezia in prestito per sostituire lo sfortunatissimo Dragowski. Se gioca è un signor portiere.

WIJNALDUM (Roma): Georgino sarà l’arma in più della Roma nel girone di ritorno. Tornerà a fine gennaio e potrebbe essere l’uomo giusto per la vostra squadra al fantacalcio.

KAIO JORGE (Juventus): andrà sicuramente in prestito. Per lui si muovono la Sampdoria, l’Empoli e il Verona. ha bisogno di giocare e le qualità non gli mancano. Sorpresona, ma non si sa mai.