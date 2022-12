Fantacalcio, tutti i migliori delle prime 15 giornate

I Mondiali in Qatar hanno sospeso il campionato di Serie A ma non solo, vediamo chi sono stati i migliori giocatori del Fantacalcio ruolo per ruolo in queste prime 15 giornate. Una classifica che si basa sulle statistiche ufficiali e che può servire a comprendere quelli che assolutamente sono i calciatori su cui è bene continuare a puntare per il continuo della stagione.

I migliori portieri per il Fantacalcio

3° posto: Provedel (Lazio) 15 presenza 5,53 fantamedia voto

Assolutamente una sorpresa, non tanto per il valore del giocatore quanto la capacità di rubare il posto da titolare a Maximiano che veniva dato da tutti in pole position per la maglia numero 1.

2° posto: Meret (Napoli) 15 presenze 5,63 fantamedia voto

Indubbiamente un’ottima stagione per l’estremo difensore del Napoli frutto di una discreta media voto (6,23) e di 12 reti subite ma anche un calcio di rigore parato.

1° posto: Szczesny (Juventus) 9 presenze 5,78 fantamedia voto e Perin (Juventus) 7 presenze 6,29 fantamedia

Non si tratta di un ex equo ma probabilmente chi ha acquistato il polacco ha optato per ‘ex Genoa come suo secondo. Per Perin 4 gol subiti e 1 rigore parato, Szczesny ques’anno non ha ancora neutralizzato nessun penalty, ma per lui la miseria di 3 reti subite, di cui 2 contro la Salernitana nello stesso incontro.

I difensori TOP

3° posto: Smalling (Roma) 15 presenze 6,73 fantamedia

Il difensore della Roma è tornato sui livelli abituali grazie ad un rendimento ottimo e anche a 3 reti messe a referto.

2° posto: Theo Hernandez (Milan) 13 presenze 6,77 fantamedia

Stabile sui suoi standard il terzino del Milan che domina la fascia sinistra grazie anche ai due gol e due assist.

1° posto: Di Marco (Inter) 15 presenze 6,87

Gosens non brilla ma ci pensa lui a tenere a galla la fascia dell’Inter. Federico Di Marco è il miglior difensore del Fantacalcio con 3 gol e 1 assist in 15 gare.

I migliori centrocampisti delle prime 15 partite di Fantacalcio

3° posto: Zielinski (Napoli) 15 presenze 7,53 fantamedia

Il polacco del Napoli è una garanzia. Ben 5 assist per lui e addirittura 3 reti lo rendono uno dei migliori nel suo ruolo.

2° posto: Barella (Inter) 15 presenze 7,63 fantamedia

Il centrocampista della nazionale era partito un pò in sordina ma si è ripreso alla grande con 5 assist e 5 gol nelle prime 15 gare di campionato.

1° posto: Zaccagni (Lazio) 13 presenze 7,92 fantamedia

E’ tornato quello di Verona. Finalmente ha capito quello che Sarri gli chiede e per lui 5 gol e 3 assit, pochissimi malus e voti sempre altissimi.

I bomber implacabili del Fantacalcio

3° posto: Arnautovic (Bologna) 13 presenze 8,23 fantamedia

Il bomber del Bologna è sul podio dei migliori attaccanti del fantacalcio. Autentico trascinatore dei felsinei ha messo a sigillo 8 gol e 1 assist.

2° posto: Immobile (Lazio) 10 presenze 8,25 fantamedia

Ciro è sempre il re di Roma. Qualche acciacco di troppo ma anche 6 gol e 3 assist. Un calcio di rigore fallito ne abbassa un pò il rendimento.

1° posto: Osimhen (Napoli) 11 presenza 9,36 fantamedia

Di gran lunga è quello che spicca tra i migliori del Fantacalcio in queste prime 15 partite. 9 gol e 2 assist senza rigori, assolutamente dominante e immarcabile.