Consigli Fantacalcio Serie A: ecco chi schierare per la giornata numero 16

Torna il Campionato di Serie A e torna anche il Fantacalcio, scopri i consigli su chi schierare nella giornata numero 16 del fantasy game calcistico più amato da tutti i tifosi. Una giornata che offre subito il big match di San Siro Inter-Napoli e quindi molte scelte difficili per tutti i fanta-allenatori. E’ innegabile che gli attacchi di nerazzurri e partenopei sono sempre da schierare, come però è fuori da ogni dubbio che in queste sfida spesso sono proprio le difese ad avere a meglio. Molto dipenderà anche dalle alternative che si dispongono rispetto ai soliti titolarissimi.

Molto interessanti invece gli impegni di Lazio e Juventus rispettivamente in trasferta a Lecce e Cremona: partite rognose e bloccate, oppure goleade delle squadre, sulla carta, più forti? Anche il Milan a Salerno ingolosisce molto, ma guardando le probabili formazioni di Salernitana-Milan si capisce come in realtà i rossoneri rischino e non poco all’Arechi.

Fantacalcio, i consigli si chi schierare per la giornata numero 16: occhio al Sassuolo

Per la porta piacciono molto Milinkovic-Savic del Torino e Terracciano della Fiorentina che rispettivamente contro Verona e Monza potrebbero mantenere la porta inviolata e portare un bel bonus.

In difesa occhio a Mancini della Roma che fino ad ora no ha fatto benissimo, ma che è uomo da bonus e con l’anno nuovo potrebbe sbloccarsi. Consigliamo anche Kiwior (Spezia) e Becao (Udinese): il primo potrebbe esaltarsi contro Zapata, il secondo ha il bonus sempre pronto e di testa sui corner è veramente un top.



Tra i consigli per il Fantacalcio della giornata numero 16 non può mancare Frattesi (Sassuolo) che tra una voce di mercato e l’altra vuol cominciare subito alla grande il 2023 e la sfida alla Sampdoria non pare proibitiva. Da tenere in grande considerazione anche Lukic (Torino) promosso rigorista e il giovane Fagioli (Juventus) che sembra aver convinto definitivamente Allegri.

In attacco scommettiamo su due nomi di rientro, che sorprese non sono affatto. Domenico Berardi e Ciro Immobile hanno chiuso ai box la prima parte di stagione e vorranno ripartire alla grandissima. La sorpresa di questa prima gara del 2023 potrebbe essere Dia della Salernitana che approfitterebbe di un Milan non apparso brillantissimo nelle amichevoli.