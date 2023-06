Consigli Fantacalcio Serie B: tutti i talenti della serie cadetta

Ecco i Consigli per il Fantacalcio relativi al campionato di Serie B appena concluso. Tanti sono stati i calciatori che si sono messi in luce durante questa stagione. Da quelli più esperti e scafati nella categoria ai giovani che da questa esperienza in cadetteria sperano di trovare la linfa per una carriera tutta in divenire.

L’analisi sul campionato di Serie B si estende a tutte le squadre e a tutti i calciatori per far si che i Consigli per il prossimo torneo di Fantacalcio possano essere più completi e dettagliati possibile. Non solo consigli su Frosinone, Genoa e Cagliari promosse in Serie A ma anche sui prospetti più interessanti delle altre squadre, già pronti al grande salto magari cambiando casacca o rientrando da un periodo in prestito.

Consigli per il Fantacalcio sulla stagione di Serie B appena conclusa

PORTIERI:

Elia Caprile (Bari): portiere classe 2001 arrivato al Bari dal Leeds e autore di una stagione strepitosa arrivando ad un passo dalla promozione in Serie A col suo Bari. Difficile ipotizzare che possa restare in Puglia anche perchè su di lui si stanno muovendo anche alcune big. Forte l’interesse del Napoli e nelle ultime ore anche il Benfica si sta muovendo. 2 rigori neutralizzati in stagione.

Stefano Turati (Frosinone): a ventuno anni è stato il portiere meno battuto del campionato, autore di oltre 20 clean sheet e di 1 rigore parato. Tornerà al Sassuolo dopo il prestito e non è da escludere che lo faccia per giocarsi il posto con l’espertissimo Consigli.

Boris Radunovic (Cagliari): portiere serbo non più giovanissimo e nel pieno della sua maturazione fisica e mentale. Il Cagliari punterà su di lui anche in Serie A e lui metterà in campo le consuete doti di equilibrio e concentrazione che lo rendono un portiere affidabilissimo. Anche per lui 1 calcio di rigore neutralizzato.

DIFENSORI:

Niccolò Pierozzi (Reggina): terzino destro classe 2001 dotato di grande ritmo e struttura. Si è messo in grande luce nelle fila della Reggina realizzando anche 4 reti e 2 assist. Tornerà alla Fiorentina che potrebbe anche pensare di farlo rimanere per sostituire lo svincolato Venuti.

Radu Dragusin (Genoa): miglior difensore del campionato di Serie B. E’ stato appena riscattato dal Genoa dalla Juventus e con questo ragazzo il grifone ha fatto un grande colpo. Fisico, mentalità e tecnica sono le armi che lo rendono un prospetto su cui puntare al fantacalcio senza indugi. Per lui anche 4 reti sfruttando le superbe doti aeree.

Andrea Carboni (Venezia): difensore centrale mancino abile sia nella difesa a tre che in quella a quattro. E’ stato una delle sorprese più belle e vero trascinatore del Venezia. Tornerà al Monza che potrebbe anche farlo rimanere inserendolo nelle rotazioni difensive di Mister Palladino. Per lui 3 gol e 1 assist in campionato che lo rendono uno dei difensori più prolifici.

Alessandro Deiola (Cagliari): terzino destro di discreta esperienza anche nella massima serie in cui ha già giocato con profitto. Un calciatore su cui si può puntare senza problemi, certi che porterà bonus e un voto abbastanza fisso. 3 gol e 2 assist per lui agli ordini di Claudio Ranieri.

CENTROCAMPISTI:



Giovanni Fabbian (Reggina): talentuoso centrocampista classe 2003 che può agire anche come trequartista puro. Per lui una stagione d’esordio tra i grandi spettacolare, in cui ha messo a referto 8 reti e 1 assist. Di proprietà dell’Inter potrebbe trovare spazio in prestito in qualche squadra di Serie A oppure essere inserito in trattative di scambio.

Olimpiu Morutan (Pisa): trequartista rumeno già nel giro della nazionale maggiore e di proprietà del Galatasaray. A Pisa ha incantato mettendo a referto 6 reti e 6 assist. Su di lui c’è forte l’Atalanta e un suo arrivo a Bergamo proporrebbe a tutti i fantallenatori l’ennesima scommessa da vincere.

Giovanni Crociata (Cittadella): centrocampista venticinquenne che ha disputato una stagione eccellente condita da 6 reti e 2 assist. E’ di proprietà dell’Empoli e non è da escludere che possa tornare in Toscana per provare a giocarsi le sue carte nel centrocampo degli azzurri.

Matteo Tramoni (Pisa): altro talentino sbocciato a Pisa. Italo-francese classe 2000 può giocare sia come interno di un centrocampo a tre sia come ala sinistra. 5 gol e 2 assist sono stati una vetrina importante, vediamo se potrebbe essere pronto per il grande salto in Serie A.

ATTACCANTI:

Walid Cheddira (Bari): devastante in Puglia e protagonista anche al Mondiale in Qatar con il suo Marocco. 17 gol e 5 assist lo rendono uno dei pezzi pregiati della Serie B e su di lui si è già mosso il Napoli che sembrerebbe avere in pugno il futuro del giocatore.

Albert Guðmundsson (Genoa): trequartista, seconda punta o attaccante fa pochissima differenza, il risultato è sempre la sua decisività nell’attacco del Genoa. 11 gol e 4 assist per portare i rossoblù alla promozione in Serie A.

Matteo Brunori (Palermo): arrivato in Sicilia dopo una lunga trattativa con la Juventus ha dimostrato di essere un bomber per tutte le categorie. I rosanero vorrebbero tenerlo per tentare l’assalto alla promozione, ma su di lui ci sono già in tanti che vorrebbero portarlo in Serie A. 17 gol e 4 assist nel campionato appena concluso.