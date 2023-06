Consigli Fantacalcio Speciale Serie B: tutta la qualità del Cagliari

Continua lo Speciale Serie B sui Consigli per il Fantacalcio e non poteva mancare un’approfondimento sul Cagliari vincitrice dei playoff e terza neopromossa in Serie A. Un capolavoro di mister Claudio Ranieri, l’ennesimo di una carriera infinita. I sardi erano tra le favorite ad inizio stagione, ma dopo la deficitaria partenza nessuno credeva che potessero tornare in lizza per la promozione. Il tecnico romano ha invece rivitalizzato un ambiente depresso esaltando la qualità di molti dei suoi interpreti e lanciando giovani dal sicuro avvenire.

I doppi confronti contro Parma e Lecce nei playoff sono l’emblema di una stagione ripresa per i capelli. Una squadra che ha saputo togliersi di dosso la ruggine di una retrocessione dolorosa inventando un capolavoro che restituisce alla Serie A una piazza storica e di grande prestigio e seguito. Insieme al Cagliari sono state promosse il Frosinone e il Genoa di cui abbiamo già fornito i dovuti consigli.

Consigli Fantacalcio: su chi puntare nella rosa del Cagliari

ANTOINE MAKOUMBOU: centrocampista congolese ventiquattrenne e vera anima portante del Cagliari di Ranieri. Giocatore di grande rendimento anche se non proprio avvezzo al bonus. Resta una scelta di seconda fascia ma potrebbe anche stupire visto il netto trend di crescita che ha intrapreso la scorsa stagione.

centrocampista congolese ventiquattrenne e vera anima portante del Cagliari di Ranieri. Giocatore di grande rendimento anche se non proprio avvezzo al bonus. Resta una scelta di seconda fascia ma potrebbe anche stupire visto il netto trend di crescita che ha intrapreso la scorsa stagione. GABRIELE ZAPPA: terzino destro ventiduenne cresciuto tantissimo sotto l’abile guida tecnica di Ranieri e fortificato da una stagione di titolarità seppur in serie cadetta. Il Cagliari punterà sul suo dinamismo anche nella prossima stagione lui dovrà dimostrarsi pronto per questo grande salto. Tre gol e un assist lo rendono un ottimo profilo in chiave fantacalcistica.

terzino destro ventiduenne cresciuto tantissimo sotto l’abile guida tecnica di Ranieri e fortificato da una stagione di titolarità seppur in serie cadetta. Il Cagliari punterà sul suo dinamismo anche nella prossima stagione lui dovrà dimostrarsi pronto per questo grande salto. Tre gol e un assist lo rendono un ottimo profilo in chiave fantacalcistica. ADAM OBERT: il classe 2002 è stata una delle sorprese più belle della stagione. Slovacco ma cresciuto calcisticamente nella sampdoria Obert è un difensore centrale strutturato e molto abile nel gioco aereo anche se non disdegna l’impostazione. Per lui una stagione con tantissime gare disputate e anche un assist messo a referto. Potrebbe essere una sorpresa su cui vale la pena scommettere.

il classe 2002 è stata una delle sorprese più belle della stagione. Slovacco ma cresciuto calcisticamente nella sampdoria Obert è un difensore centrale strutturato e molto abile nel gioco aereo anche se non disdegna l’impostazione. Per lui una stagione con tantissime gare disputate e anche un assist messo a referto. Potrebbe essere una sorpresa su cui vale la pena scommettere. ZITO LUVUMBO: angolano ventenne può agire su tutto il fronte offensivo pur privilegiando la fascia destra. Mancino e velocissimo fa del cambio di passo e del forte tiro a rete le sue caratteristiche principali. Spesso usato come arma per i finali di gara è atteso alla consacrazione definitiva dopo aver incantato soprattutto nelle gare dei playoff.