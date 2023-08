Consigli Fantacalcio 2023/2024, i giocatori da comprare nelle vostre leghe: chi prendere all'asta iniziale?

Dal primo luglio è ricominciata la nuova stagione calcistica. Questo significa che è ripartito anche lo studio per il Fantacalcio, con le aste tra amici e parenti ad infiammare le serate estive. Quindi, arrivano anche i nostri consigli per l'asta iniziale delle vostre Leghe di Fantacalcio: ecco i migliori calciatori da acquistare per la stagione 2023/2024 ruolo per ruolo.

CONSIGLI FANTACALCIO ASTA 2023/2024, I MIGLIORI GIOCATORI DA PRENDERE PER LE SQUADRE DELLE VOSTRE LEGHE - Si riparte, comincia la nuova stagione: e con il campionato di Serie A, chiaramente, ricomincerà anche il Fantacalcio, con tanto di aste di fine estate tra amici di una vita e colleghi. In attesa di scoprire quali acquisti si regaleranno in sede di calciomercato le nostre squadre durante tutto l'arco dei mesi estivi, ecco che arrivano i nostri nuovi consigli per l'asta, oltre a quelli per la top 11 ideale. Ecco i consigli Fantacalcio 2023/2024 asta iniziale!

Consigli Fantacalcio 2023/2024: i portieri da acquistare

Ivan Provedel (Lazio): il campionato di Maximiano, quello che doveva essere il portiere della Lazio l'anno scorso, è durato una manciata di minuti: subito espulso, dentro Provedel. Lazio tra le migliori difese d'Italia e l'ex Spezia miglior portiere della Serie A. Mostruoso.

Mike Maignan (Milan): probabilmente è il miglior portiere del mondo al momento, ed anche quello più costoso nella lista del fantacalcio con le quotazioni di tutti i giocatori. Come si fa a non consigliarlo, seppur banale?

Difensori Fantacalcio 2023-2024: ecco su chi puntare

Sead Kolasinac (Atalanta): duttilità, esperienza internazionale e anche buona costanza in zona gol e assist. Il bosniaco è tutto questo, e nella squadra di Gasperini, che avrà anche l'Europa League, può essere una pedina fondamentale sia come terzo dietro che come quinto a centrocampo.

Sam Beukema (Bologna): il centrale arrivato dall'Az Alkmaar è l'ennesimo colpo a sorpresa di Sartori a Bologna. Titolare degli olandesi arrivati in semifinale di Conference League, occhio al nuovo difensore centrale dei felsinei: prima di lui sono passati da qui Theate, Posch, Lucumi ed altri calciatori che hanno fatto molto bene.

Aaron Martin (Genoa): attenzione al nuovo esterno rossoblu. Nell'ultima stagione al Mainz ha fatto molto bene, ed è nel pieno della maturità calcistica: 5 gol e 2 assist da quinto di sinistra e ottimo battitore di calci piazzati, può essere un ottimo colpo per la squadra di Gilardino e per le vostre rose del Fanta.

Fabiano Parisi (Fiorentina): da prendere assolutam in coppia con Biraghi, l’ex Empoli ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore. A Firenze, con Italiano, puo solo migliorare.

Consigli asta fantacalcio 2023-2024: chi prendere a centrocampo?

Samuel Chukwueze (Milan): listato come centrocampista, può diventare un colpo clamoroso. Giocatore da 7-10 gol potenzialmente, può arrivare anche ad una decina di assist.

Timothy Weah (Juventus): preso per fare ciò che faceva Cuadrado, sarà da capire se effettivamente riuscirà ad emulare quanto fatto dal colombiano. L'impressione, però, è che vista la sua duttilità potrà essere davvero fondamentale per Allegri e per la Juventus.

Lewis Ferguson (Bologna): può essere l'anno della vera consacrazione per lo scozzese, dopo l'ottima prima annata con Thiago Motta condita da 7 gol. Da prendere, può fare ancora meglio.

Oier Zarraga (Udinese): occhio ai colpi esotici dei friulani. Il basco arriva dall'Athletic Bilbao dopo tre buone stagioni: a livello realizzativo non un granché, ma ha colpi interessanti ed è molto duttile in mezzo al campo.

Davide Frattesi (Inter): l'ex Sassuolo alla fine è approdato in nerazzurro dopo una bagarre di mercato. Qui, con Calha e Barella può formare una mediana tremenda: con il turco costruttore di gioco e Barella uomo a tutto campo, Frattesi potrebbe essere l'incursore da 7-8 gol a stagione.

Attaccanti Fantacalcio da prendere all'asta iniziale 2023-2024

Taty Castellanos (Lazio): attenzione all'argentino arrivato dal NYC FC, che nell'ultima stagione ha segnato 14 gol con la maglia del Girona in Liga e ne ha fatti 4 in una sola gara contro il Real Madrid. Immobile non è più quello di una volta, chissà se possa anche prendersi il posto da titolare.

Marcus Thuram (Inter): al momento i nerazzurri non hanno ancora acquistato altri attaccanti, quindi per ora sarebbe il titolare a fianco di Lautaro. In Germania e con la maglia dei Blues ha sempre dimostrato grandi doti, può essere un bel colpo.

Mateo Retegui (Genoa): per i tifosi rossoblu, l’italo argentino è già il nuovo Milito. Senza voler fare paragoni scomodi, Retegui è certamente un bravissimo calciatore che ha già fatto vedere cose ottime in Nazionale e nel Tigre: crediamo che possa segnare 15 gol anche qui in Italia. Si candida anche a entrare nella lista dei rigoristi di questa stagione.

El Bilal Touré (Atalanta): maneggiare con cautela. Nonostante i 28 milioni spesi, non è un "primo slot": solo 7 gol comunque per lui in Liga l'anno scorso, ma il 2001 che deve rimpiazzare Hojlund può essere ancor più decisivo in un sistema che esalta i bomber come quello del Gasp.