Fantacalcio consigli 2 giornata: ecco chi sono i calciatori da schierare

Fantacalcio consigli 2 giornata di Serie A 2023/2024, i calciatori da schierare assolutamente all'interno delle vostre leghe. I titolari inamovibili ma anche alcune sorprese che potrebbero regalare bonus inaspettati e prestazioni di livello. Una carrellata di nomi che possono risolvere i dubbi di formazioni di ogni fantallenatore.

Fantacalcio consigli 2 giornata di campionato. Subito sfide interessanti e tanti dubbi all'orizzonte per tutti i fantamanager. Tra le squadre i cui calciatori dovranno assolutamente essere schierati segnaliamo l'Atalanta impegnata a Frosinone e che sembra avere una sfida agevole oltre alla Lazio di Maurizio Sarri che cerca prontamente riscatto tra le mura amiche contro il Genoa. Difficile che i calciatori delle neopromosse possano incidere in questa giornata di campionato anche se vedremo in seguito che potrebbero esserci alcune eccezioni.

Anche Napoli-Sassuolo e Fiorentina-Lecce potrebbero essere due gare in grado di regalare bonus "facili" ai big del campionato. Andiamo a vedere nel dettaglio quali calciatori potrebbero essere insostituibili nei consigli per la 2^ giornata di Fantacalcio. Una serie di nomi per questa giornata da scegliere all'interno del lotto delle formazioni ideali della Serie A 2023/2024.

Fantacalcio consigli 2 giornata: big e sorprese del weekend

Ecco una carrellata di nomi su cui puntare per questa seconda giornata di Serie A. I moduli da utilizzare potrebbero essere il 3-4-3 oppure un più tecnico 4-3-3 per puntare al modificatore difesa.

DI GREGORIO (Monza): il portiere brianzolo cerca il primo clean sheet stagionale nell'impegno casalingo contro l'Empoli;

OCHOA (Salernitana): la squadra vista a Roma può terminare la gara imbattuta contro l'Udinese e Ochoa garantisce anche voti alti;

MONTIPO' (Verona): contro la Roma è un rischio schierarlo, ma potrebbe sfoderare una grande prestazione e garantire un voto molto alto.

EBUEHI (Empoli): il terzino azzurro è chiamato ad una stagione di conferma e l'Empoli vuol riscattare lo scivolone casalingo contro il Verona;

HERNANDEZ (Milan): in tanti coi avranno puntato e lui è assolutamente da schierare contro un Torino ancora troppo acerbo;

KRISTENSEN (Roma): potrebbe essere la sorpresa di giornata. Contro il Verona i ragazzi di Mou cercano la prima vittoria stagionale;

PARISI (Fiorentina): toccherà a lui la fascia sinistra viola e proverà a mettere in difficoltà le scelte di mister Vincenzo Italiano.

MIRETTI (Juventus): il giovane centrocampista bianconero cerca la conferma stagionale e il tanto atteso primo gol in Serie A. Sarà la volta buona?

COLPANI (Monza): il centrocampista biancorosso gioca vicino alla porta e promette assist e gol in stagione. Contro l'Empoli può far saltare il banco di Palladino;

MALINOVSKYI (Genoa): il compito dei rossoblù a Roma è quasi proibitivo, ma l'ucraino ex Atalanta può portare bonus anche in caso di sconfitta;

NANDEZ (Cagliari): autentica scommessa di giornata. Contro l'Inter vorrebbe esaltarsi dimostrando che la piazza di Cagliari potrebbe essergli realmente stretta.