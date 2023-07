Giocatori delle neopromosse su cui puntare al Fantacalcio 2023/2024

Mentre imperversano amichevoli estive dai ritmi blandi e frementi trattative di mercato è già tempo di Fantacalcio 2023/2024 con un occhio di riguardo verso i calciatori interessanti delle squadre neopromosse. Spesso sono proprio questo tipo di affari "low cost" che possono far fare la differenza all'interno della propria lega. Ecco chi sono i nomi sui quali conviene puntare durante l'asta.

Ecco chi sono i giocatori delle neopromosse su cui puntare al Fantacalcio 2023/2024. Due graditi ritorni nella nostra Serie A sono senza dubbio quelli di Genoa e Cagliari, piazze calde e dalla grandissima tradizione calcistica nazionale. Condividono entrambe i colori rossoblù e hanno sulle rispettive panchine due allenatori che nell'ultima stagione hanno saputo far parlare di loro: l'eterno Claudio Ranieri, subentrato a Liverani, e capace di raddrizzare una stagione partita male vincendo i playoff; Alberto Gilardino, il nuovo che avanza, anche lui subentrato e subito in grado di far dimenticare il deludente Blessin.

Chiude il cerchio il Frosinone, che con Fabio Grosso in panchina è stato la vera rivelazione della serie cadetta stravincendo il campionato. La prossima stagione non ci sarà il campione del mondo a guidare i gialloblù, ma Eusebio Di Francesco in cerca di rivincite.

Fantacalcio 2023/2024, i giocatori delle neopromosse su cui puntare all'asta

Analizzando le rose attuali delle tre squadre neopromosse dalla serie B ecco chi sono i calciatori su cui potrebbe essere una buona idea puntare nell'asta iniziale come acquisti low cost e non solo:

STEFANO TURATI (Frosinone), portiere giovanissimo di proprietà del Sassuolo che già lo scorso anno ha mostrato grandi qualità in Serie B. Subirà probabilmente qualche gol di troppo, ma assicura buoni voti utili nelle leghe in cui il portiere partecipa al modificatore della difesa;

(Cagliari), terzino ancora giovane ma con un'ottima esperienza già maturata. Garantirà bonus grazie alla propensione all'assist ma anche alla rete;

(Cagliari), terzino sinistro che arriva in Sardegna dalla Sampdoria e pupillo di mister Ranieri. E' un titolare fisso che come Zappa può garantire un contributo in fase di bonus;

(Frosinone), potrebbe essere una sorpresa per la prossima stagione. Terzino gabonese di corsa e fisico con la propensione alla spinta e al cross vincente;

(Genoa), l'ex Juventus è stato il miglior giocatore della Serie B tra i difensori. Prestazioni di rilievo e vizio del gol su palla inattiva. sarà un pezzo pregiato nelle aste di tutte le Leghe;

GIORGIO ALTARE (Cagliari), attenzione a questo centrale difensivo per cui Ranieri stravede e che può andare a segno più volte;

(Cagliari), giocatore che non ha bisogno di presentazione, più volte accostato alle big della Serie A. Se troverà stimoli può essere un top del Fantacalcio;

(Cagliari), torna in Serie A dopo l'esperienza in patria. Calciatore che può andare anche in doppia cifra se giustamente impiegato e in questo Ranieri potrebbe essere una garanzia;

(Frosinone), arriva da Sassuolo per portare esperienza al Frosinone. Può portare qualche bonus, titolare fisso, da prendere a poco ma ottima scelta per completare il reparto;

(Genoa), centrocampista totale che potrebbe definitivamente sbocciare. Può valere la pena investirci dei fantamilioni;

(Frosinone), scuola Milan e ottima stagione a Cosenza. Potrebbe essere la sorpresa "low cost" stagionale;

(Frosinone), scuola Milan e ottima stagione a Cosenza. Potrebbe essere la sorpresa "low cost" stagionale; MATEO RETEGUI (Genoa), centravanti della nazionale di Mancini, arriva dal Boca passando dal Tigre dove ha segnato a valanga. Profilo di buon livello per cui sarà necessario investire per accaparrarselo. A Genova e con Gilardino come guida potrebbe superare 15 gol stagionali;

GIANLUCA LAPADULA (Cagliari), vecchio bomber e usato sicuro. Rigorista del Cagliari e uomo di fiducia di Ranieri. Potrebbe essere un'idea per completare il reparto;

(Genoa), ha trascinato il Grifone in Serie A con giocate di grande classe. Trequartista, seconda punta o esterno può giocare ovunque e con chiunque nell'attacco rossoblù. Papabile rigorista;

(Frosinone), centravanti giovane ma già prolifico in Serie B. Calcia i rigori e questo potrebbe portare dei bonus. Una scommessa su cui si può puntare.

Ecco le nostre analisi fanta-calcistiche nel dettaglio su Genoa, Frosinone e Cagliari, e in particolare i consigli fanta-calcistici sui giocatori emersi dalla Serie B.