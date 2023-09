Consigli Fantacalcio 2023/2024, i giocatori da comprare nelle vostre leghe: chi prendere all'asta iniziale?

Da metà agosto è ricominciata la nuova stagione di Serie A. Questo significa che è ripartito anche lo studio per il Fantacalcio, con le aste tra amici e parenti ad infiammare le serate estive. Quindi, arrivano anche i nostri consigli per l'asta iniziale delle vostre Leghe di Fantacalcio: ecco i migliori calciatori da acquistare per la stagione 2023/2024 ruolo per ruolo.

Consigli Fantacalcio 2023/2024: i portieri da acquistare

Elia Caprile (Empoli): clamoroso l'anno scorso con la maglia del Bari, può già entrare nel giro della Nazionale. Ha il compito di non far rimpiangere Vicario, siamo certi che ce la farà tranquillamente.

Mike Maignan (Milan): probabilmente è il miglior portiere del mondo al momento, ed anche quello più costoso nella lista del fantacalcio con le quotazioni di tutti i giocatori. Come si fa a non consigliarlo, seppur banale?

Wojcech Szczesny (Juventus): la Juve sembra più solida, più quadrata, più squadra. Con Allegri la difesa difficilmente traballa troppo, ergo il polacco ne potrà beneficiare.

Difensori Fantacalcio 2023-2024: ecco su chi puntare

Benjamin Pavard (Inter): occhio all'ex difensore del Bayern Monaco, che ha sempre avuto un po' di vizietto del gol. Soprattutto nel modulo di Inzaghi dove anche i terzini difensivi spingono molto, può togliersi (e toglierci) qualche soddisfazione.

Sam Beukema (Bologna): il centrale arrivato dall'Az Alkmaar è l'ennesimo colpo a sorpresa di Sartori a Bologna. Titolare degli olandesi arrivati in semifinale di Conference League, ha già stupito nelle prime gare in Italia: contro la Juve all'Allianz è stato poderoso contro Chiesa.

Aaron Martin (Genoa): attenzione al nuovo esterno rossoblu. Nell'ultima stagione al Mainz ha fatto molto bene, ed è nel pieno della maturità calcistica: 5 gol e 2 assist da quinto di sinistra e ottimo battitore di calci piazzati, può essere un ottimo colpo per la squadra di Gilardino e per le vostre rose del Fanta.

Fabiano Parisi (Fiorentina): da prendere assolutamente in coppia con Biraghi, l’ex Empoli ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore. A Firenze, con Italiano, può solo migliorare.

Giorgio Scalvini (Atalanta): al terzo anno da titolare in Serie A, può essere l'anno della sua consacrazione. Giocatore fortissimo come ormai ben sappiamo, se fa il salto di qualità definitivo potrà sbarcare poi in una big: da prendere.

Consigli asta fantacalcio 2023-2024: chi prendere a centrocampo?

Samuel Chukwueze (Milan): listato come centrocampista, può diventare un colpo clamoroso. Giocatore da 7-10 gol potenzialmente, può arrivare anche ad una decina di assist.

Timothy Weah (Juventus): preso per fare ciò che faceva Cuadrado, sarà da capire se effettivamente riuscirà ad emulare quanto fatto dal colombiano. L'impressione, però, è che vista la sua forza fisica e dote atletica potrà essere davvero fondamentale per Allegri e per la Juventus.

Lewis Ferguson (Bologna): può essere l'anno della vera consacrazione per lo scozzese, dopo l'ottima prima annata con Thiago Motta condita da 7 gol. Da prendere, può fare ancora meglio: ha anche già timbrato all'Allianz Stadium con la Juve.

Andrea Colpani (Monza): ha colpi strepitosi, ma l'anno scorso ha giocato persin meno di quanto avrebbe meritato. Mancino di altissimo livello, la doppietta a Empoli può lanciarlo definitivamente: garantisce Palladino.

Davide Frattesi (Inter): l'ex Sassuolo alla fine è approdato in nerazzurro dopo una bagarre di mercato. Qui, con Calha e Barella può formare una mediana tremenda: con il turco costruttore di gioco e Barella uomo a tutto campo, Frattesi potrebbe essere l'incursore da 7-8 gol a stagione (Mkhitaryan permettendo).

Attaccanti Fantacalcio da prendere all'asta iniziale 2023-2024

Federico Chiesa (Juventus): Allegri ha detto chiaramente che vuole 15-16 gol da lui. Ha già timbrato il cartellino in questo campionato, difficile che possa venire via a poco: però è da prendere.

Pontus Almqvist (Lecce): l’esterno in prestito dal Rostov si è presentato con un gol in Coppa al Como, ora è pronto per far bene anche in A. Ha gia segnato alla prima di campionato: poi non dite che non ve lo avevamo detto.

Mateo Retegui (Genoa): per i tifosi rossoblu, l’italo argentino è già il nuovo Milito. Senza voler fare paragoni scomodi, Retegui è certamente un bravissimo calciatore che ha già fatto vedere cose ottime in Nazionale e nel Tigre: crediamo che possa segnare 15 gol anche qui in Italia. Si candida anche a entrare nella lista dei rigoristi di questa stagione.

Jesper Karlsson (Bologna): l’esterno svedese arriva dall’Az Alkmaar dopo 35 gol nelle ultime tre stagioni in Eredivisie. Consigliatissimo, nelle mani di Motta puo essere una bomba.

Nikola Krstovic (Lecce): ennesima "corvinata", il montenegrino ha già segnato a Firenze e può essere un colpo intrigante. Sapete con quali altri montenegrini ha avuto a che fare Corvino? Vucinic e Jovetic. Occhio a Nikola.