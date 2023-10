Fantacalcio consigli 9° giornata: ecco chi sono i calciatori da schierare

Dopo la la lunga sosta per gli impegni delle nazionali torna il campionato di Serie A e tornano i consigli fantacalcio 9° giornata. Ecco chi sono i calciatori da schierare per questo attesissimo turno del massimo campionato calcistico nazionale e le sorprese che potrebbero ben figurare

Marco Sportiello difenderà la porta del Milan contro la Juventus

CONSIGLI FANTACALCIO 9° GIORNATA. Un turno contraddistinto dalle voci purtroppo deplorevole sullo scandalo del calcioscommesse che sta scuotendo la Serie A e che ha già portato alla squalifica di 7 mesi il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli. Sarà una giornata in cui diversi incontri appaiono abbastanza scontati nell'esito ma che potrebbero riservare sorprese, anche in ambito fantacalcistico, trattandosi di match dopo una sosta per le nazionali.

Indubbiamente l'incontro che catalizza l'attenzione dei tifosi e dei tanti manager del Fantacalcio è Milan-Juventus. La sfida di San Siro mette di fronte la capolista e la terza in classifica oltre che tantissimi big che scenderanno sul terreno di gioco. Interessanti invece anche alcuni match che mettono di fronte squadre impegnate nella lotta per non retrocedere.

Consigli Fantacalcio 9° giornata: ci si può fidare di Sportiello?

Come già detto moltissimi dubbi di formazione ruoteranno attorno a Milan-Juventus. I rossoneri con Maignan squalificato dopo l'espulsione del Ferraris punteranno su Sportiello, già impiegato in questa stagione. Potrebbe venir fuori una gara tattica e bloccata che risentirà delle tante assenze da una parte e dell'altra e delle fatiche degli impegni con le nazionali. Il consiglio è quello di fidarsi dei calciatori delle due squadre che si occuperanno della fase difensiva.

Interessante è anche un tris di gare che riguarda squadre di seconda fascia. Bologna-Frosinone, Salernitana-Cagliari e Udinese-Lecce possono riservare grandi soddisfazioni a tutti i fantamanager e dei bonus inaspettati che chiedono soltanto di essere colti. Queste tre sfide meritano grande attenzione in ambito del game.

Torna la serie A: chi schierare in fase difensiva al Fantacalcio?

SKORUPSKY (BOLOGNA): l'estremo difensore rossoblù ormai è un top nel suo ruolo e anche contro il Frosinone punta all'ennesimo clean sheet;

l'estremo difensore rossoblù ormai è un top nel suo ruolo e anche contro il Frosinone punta all'ennesimo clean sheet; OCHOA (SALERNITANA): tifosi e fantamanager sperano che la Salernitana possa rialzarsi, come lo scorso anno, dopo il cambio in corsa dell'allenatore;

tifosi e fantamanager sperano che la Salernitana possa rialzarsi, come lo scorso anno, dopo il cambio in corsa dell'allenatore; TERRACCIANO (FIORENTINA): nel derby toscano contro l'Empoli la Fiorentina chiede via libera e Terracciano non vuole scherzi contro la sua ex squadra.

BIJOL (UDINESE): fino ad ora un pò sottotono, ma il centrale friulano ha grande qualità e determinazione e può sfoderare la prestazione super contro il Lecce;

fino ad ora un pò sottotono, ma il centrale friulano ha grande qualità e determinazione e può sfoderare la prestazione super contro il Lecce; BEUKEMA (BOLOGNA): una delle sorprese più belle di questo inizio di stagione di marca bolognese. Ottimo per chi punta forte sul modificatore difesa;

una delle sorprese più belle di questo inizio di stagione di marca bolognese. Ottimo per chi punta forte sul modificatore difesa; RUGANI (JUVENTUS): il buon Daniele è chiamato a sostituire un totem come Danilo in un match difficilissimo. Ma lui raramente sbaglia contro le big e sui calci piazzati...

Consigli per l'attacco da schierare nella 9° giornata di Fantacalcio

BAJRAMI (SASSUOLO): i neroverdi si esaltano contro le grandi e al Mapei arriva la Lazio di Sarri con più luci che ombre fin qui mostrate;

i neroverdi si esaltano contro le grandi e al Mapei arriva la Lazio di Sarri con più luci che ombre fin qui mostrate; DE KATELAERE (ATALANTA): il talento belga in forza alla Dea ha fatto vedere a sprazzi ciò che può dare a Gasperini. E' arrivato il momento di sbocciare;

il talento belga in forza alla Dea ha fatto vedere a sprazzi ciò che può dare a Gasperini. E' arrivato il momento di sbocciare; VLASIC (TORINO): i granata delusi dal derby cercano riscatto contro l'Inter. Serve la fantasia e la classe di Vlasic per innescare le punte e scardinare il muro neroazzurro.