Fantacalcio formazione ideale 12° giornata: tutto il top per Classic e Mantra

Settimana intervallata dagli impegni di coppa per tante squadre del calcio italiano, ma nel weekend tornano i consigli per il Fantacalcio per la 12° giornata con le formazioni ideale sia per il metodo Classic che per il Mantra. Andiamo a vedere entrambe le opzioni

Fantacalcio formazione ideale 12° giornata. Torna il campionato di Serie A dopo la parentesi infrasettimanale delle coppe europee. Il weekend regala partite dall'altissimo tasso di spettacolarità come il derby della capitale Lazio-Roma e quello dell'Appennino Fiorentina-Bologna. Tanti match dalla difficile lettura ed è proprio per questo motivo che potrebbe essere utile consultare i consigli per il Fantacalcio della 12° giornata.

Ma il weekend regala anche match in cui big come Juventus, Inter e Napoli saranno attese da squadre di seconda fascia come il Cagliari, il Frosinone e l'Empoli. Non si tratta di gare scontate ma indubbiamente ci si aspetta numerosi bonus dai calciatori delle squadre più forti. Andiamo a vedere quali potrebbero essere le formazioni ideali sia per il Classic che per il Mantra di questa prossima giornata di Serie A.

Fantacalcio formazione ideale 12° giornata: metodo Classic

Schieriamo una formazione con il classico 3-4-3, senza quindi puntare al modificatore difesa ma con un portiere top tra i pali per puntare al clean sheet. In campo 4 calciatori top, 3 di media fascia e 3 sorprese. Ecco il nostro undici:

P- Meret (Napoli)

D- Dimarco (Inter)

D- Bijol (Udinese)

D- Baschirotto (Lecce)

C- Kostic (Juventus)

C- Pessina (Monza)

C- Zielinski (Napoli)

C- Malinovsky (Genoa)

A- Immobile (Lazio)

A- Beltran (Fiorentina)

A- Krstovic (Lecce)

Fantacalcio formazione ideale 12° giornata: metodo Mantra

Per il metodo Mantra schieriamo la formazione ideale con un modulo 4-2-3-1. Possibilità di usufruire del bonus del modificatore difesa ma anche ben 4 giocatori offensivi che possono portare bonus. Anche qui un giusto mix di calciatori TOP, medie scelte e sorprese. Ecco il nostro undici per il Mantra:

P- Meret (Napoli)

DD- Cambiaso (Juventus)

DS- Dimarco (Inter)

DC- Bijol (Udinese)

DC- Baschirotto (Lecce)

M- Locatelli (Juventus)