Fantacalcio consigli 21° giornata: ecco chi schierare nelle vostre squadre e occhio alla Supercoppa

La 21° giornata della Serie A rischia fortemente di essere condizionata dalla Supercoppa Italiana. Saranno infatti 4 le gare che slitteranno a febbraio e questo inciderà anche sulle scelte da fare al fantacalcio. Ecco i nostri consigli per schierare la vostra formazione

FANTACALCIO CONSIGLI 21° GIORNATA. E' la settimana della Supercoppa Italiana con quattro squadre impegnate nelle final four di Riad in Arabia Saudita. Salteranno quindi le partite della prossima giornata di campionato che vedranno impegnate la Fiorentina, il Napoli, l'Inter e la Lazio. Giorni di fermento in molte Leghe Fantacalcistiche in cui si dovrà decidere se adottare un 6 politico per tutti i calciatori di queste squadre oppure attendere il recupero delle partite slittate con tutti i conseguenti dubbi di formazione.

Saranno infatti ben quattro le gare del 21° turno di Serie A che non saranno giocate nel prossimo week end. Alcune protagoniste delle stesse sono big del campionato e quindi si rischia di perdere la performance di alcuni dei migliori giocatori delle squadre. Queste le gare che non si disputeranno:

Bologna-Fiorentina

Sassuolo-Napoli

Torino-Lazio

Inter-Atalanta

In ogni caso la lega di Serie ha già deciso sia la data che l'orario per il recupero delle stesse. Andiamo a vedere quali potrebbero essere i nostri consigli per il Fantacalcio delle gare che restano in programma nella 21° giornata.

Fantacalcio consigli 21° giornata: portieri e difensori

RUI PATRICIO (ROMA): il cambio di allenatore deve rialzare la Roma che ha bisogno di una nuova solidità difensiva;

il cambio di allenatore deve rialzare la Roma che ha bisogno di una nuova solidità difensiva; TURATI (FROSINONE): 1 punto in 7 gare e la necessità di tornare a vincere. Per farlo occorre tornare a non prendere gol;

LUPERTO (EMPOLI): lo scorso anno sempre tra i migliori, in questa stagione ancora non ha brillato. E' il momento di tirare fuori il cuore da capitano;

lo scorso anno sempre tra i migliori, in questa stagione ancora non ha brillato. E' il momento di tirare fuori il cuore da capitano; FAZIO (SALERNITANA): i campani stanno giocando bene ma senza fare punti. La gara col Genoa è l'occasione giusta?

Consigli Fantacalcio 21° giornata: centrocampisti e attaccanti

PELLEGRINI (ROMA): fin qui uno dei più costosi flop di stagione, riuscirà ad invertire la rotta e fare felice De Rossi, i tifosi e tutti i fantamanager?

fin qui uno dei più costosi flop di stagione, riuscirà ad invertire la rotta e fare felice De Rossi, i tifosi e tutti i fantamanager? TCHAOUNA (SALERNITANA): Inzaghi stravede per lui e potrebbe essere un colpo importante per il fantamercato di gennaio;