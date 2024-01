Fantacalcio consigli 22° giornata: ecco chi schierare nelle vostre squadre

Dopo la parentesi della Supercoppa Italiana che ha visto l'Inter di Inzaghi trionfare a Riad e che ha creato non pochi grattacapi a tutti i fantamanager, torna un weekend di calcio più consono alla tradizione. Ecco chi sono i calciatori che dovete schierare nelle vostre squadre.

CONSIGLI FANTACALCIO 22° GIORNATA. Dopo un weekend fortemente condizionato dal programma gare della Supercoppa Italiana, si torna in campo per la prossima giornata di Serie A in cui tutte le squadre saranno protagoniste e tutti i calciatori potranno essere schierati dai rispettivi manager. Si riparte con la Juventus capolista e l'Inter (che ha una partita in meno) a dover inseguire in questo duello a due che prosegue sul campo e nelle dichiarazioni dei protagonisti.

Tra le due rischia maggiormente l'Inter a Firenze anche se il consiglio è quello di schierare tutti i calciatori neroazzurri che possono in ogni caso fare bene contro chiunque. Le ultime settimane ci hanno restituito il miglior Dusan Vlahovic che da essere un ipotetico svincolo di lusso nell'asta di gennaio è tornato il bomber super-top che in tutte le aste è costato tantissimi fanta-milioni.

Consigli fantacalcio 22° giornata: Vlahovic si, Lautaro pure

Dusan Vlahovic e Lautaro Martinez stanno trascinando le loro squadre verso la vetta della classifica. Finalmente però il serbo della Juventus ha cominciato a trascinare anche i tanti manager che su di lui hanno puntato, spendendo tantissimo, al Fantacalcio. Entrambi sono sempre da schierare e questa settimana anche i loro compagni di squadra che contro rispettivamente Empoli e Fiorentina potrebbero ben figurare. Grande occasione per Davide Frattesi che, arrivato in nerazzurro da top, sta faticando a trovare spazio nel centrocampo stellare dell'Inter.

Anche Lazio-Napoli e Milan-Bologna sono match di alta classifica e se nel primo caso è meglio lasciare a riposo gli interpreti nel secondo si potrà puntare sui rossoneri in grande spolvero. Da rivedere invece i ragazzi di Motta che sono apparsi un pò in calo. Tra le gare di retrovia attenzione a Verona-Frosinone in cui potrebbero fioccare gol e bonus da entrambe le parti.

Consigli fantacalcio 22° giornata: portieri e difensori

SZCZESNY (JUVENTUS): difficilissimo fargli gol in questo momento sia per il poco lavoro che per la sua bravura. Ottimo anche per il modificatore;

difficilissimo fargli gol in questo momento sia per il poco lavoro che per la sua bravura. Ottimo anche per il modificatore; MARTINEZ (GENOA): rossoblù in cerca di punti tra le mura amiche e Lecce veramente spuntato nelle ultime uscite disputate;

rossoblù in cerca di punti tra le mura amiche e Lecce veramente spuntato nelle ultime uscite disputate; PROVEDEL (LAZIO): il Napoli non è più quello dello scorso anno e questo big match promette più paura di perdere che volontà di vincere.

GABBIA (MILAN): tornato dal prestito al Villareal maturato e in ottima condizione. Può ambire al bel voto e occhio sulle palle da fermo;

tornato dal prestito al Villareal maturato e in ottima condizione. Può ambire al bel voto e occhio sulle palle da fermo; CALDIROLA (MONZA): brianzoli in crisi e in cerca di tre punti fondamentali. L'esperto difensore può essere utile sia dietro che in propulsione offensiva;

brianzoli in crisi e in cerca di tre punti fondamentali. L'esperto difensore può essere utile sia dietro che in propulsione offensiva; ZANOLI (SALERNITANA): la Roma soffere un pò sugli esterni e la sua voglia di dimostrare può fare la differenza nella prima gara davanti al nuovo pubblico.

Consigli Fantacalcio 22° giornata: centrocampisti e attaccanti

FRATTESI (INTER): o ora o mai più. Barella e Calhanoglu squalificati e l'ex Sassuolo deve dimostrare di potersi mettere sulle spalle l'Inter;

o ora o mai più. Barella e Calhanoglu squalificati e l'ex Sassuolo deve dimostrare di potersi mettere sulle spalle l'Inter; REINIER/IBRAHIMOVIC (FROSINONE): i due gioielli gialloblù attraversano un periodo di appannamento ma come è successo per Soulé basterà una scintilla per tornare a brillare e segnare per il Frosinone;

i due gioielli gialloblù attraversano un periodo di appannamento ma come è successo per Soulé basterà una scintilla per tornare a brillare e segnare per il Frosinone; COLPANI (MONZA): serve la scossa per lui e per la squadra. Il Monza è in crisi e Colpani pure, ecco perchè ogni giornata può essere quella della svolta.